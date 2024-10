หุ้นปิดลบ 1.08 จุดแกว่งผันผวน งบแบงก์ไม่มีเซอร์ไพรส์

นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวผันผวน แนวโน้มหลักพักตัว จากสัปดาห์ก่อนปรับตัวขึ้นแรงและขึ้นทดสอบระดับ 1,500 จุดแล้วไม่ผ่าน โดยมีแรงซื้อกลุ่มที่เป็น New Co คือ GULF INTUCH ADVANC รวมถึงหุ้น DELTA และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลุ่ม New Co ชะลอ และวันนี้ชะลอต่อเนื่องทำให้ดัชนีพักตัวไปด้วยด้านภาวะตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,488.74 จุด ลดลง 1.08 จุด หรือเปลี่ยนแปลง -0.07% มูลค่าซื้อขาย 41,652.35 ล้านบาทภาพโดยรวมเล่นหุ้นรายตัวตามผลประกอบการ ไตรมาส 3/67 โดยงบแบงก์ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ตลาดแนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้ คาดภาพตลาดน่าจะพักตัวต่อเนื่อง ให้แนวรับแรกที่ 1,482 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,470 จุด แนวต้านแรกที่ 1,488 จุด แนวต้านถัดไปที่ 1,500 จุด