เอพี ไทยแลนด์รับ 3 รางวัลด้านตลาดทุน จาก IAA Awards for Listed Companies 2024

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล BEST CEO หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2024 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ที่ต้องการยกย่องผู้บริหารในตลาดทุนที่มีศักยภาพที่โดดเด่น และมีความเป็นเลิศในการบริหารงานในอุตสาหกรรมของตนอย่างแท้จริง ตลอดจนความสามารถในการนำพาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม พร้อมด้วยอีก 2 รางวัลกับ OUTSTANDING CFO และ OUTSTANDING IR โดยมี น.ส.กรองทอง ปลูกผลงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รับมอบโดยทั้ง 3 รางวัลทรงคุณค่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนมีต่อ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและกำลังใจอันสำคัญให้ทีมงานทุกคนของเอพีในการดำเนินธุรกิจตามคำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้”IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มาจากการโหวตของนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบันเพื่อมอบให้ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ครอบคลุมกว่า 14 อุตสาหกรรม ที่มีความโดดเด่น ความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพได้อย่างตรงประเด็นและชัดเจน พร้อมดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่ง ผ่านวินัยทางการเงินที่เข้มงวด บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนไม่เกิน 0.83 เท่า มั่นใจมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสนับสนุนธุรกิจในระยะยาว