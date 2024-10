พลัสฯ รุกตลาดภูเก็ตต่อเนื่อง ส่งท้ายปี 3 โครงการ มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้ฯ" ประกาศความสำเร็จในธุรกิจรุกตลาดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยได้ลงนามสัญญาบริหารโครงการคุณภาพ 3 โครงการ ทั้งแนวราบและแนวสูง มูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าสนใจของตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานขาย 3 โครงการใหม่ในภูเก็ต สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้พัฒนาโครงการในศักยภาพของพลัสฯ ที่สั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนขาย Plus Sole Agent ในตลาดภูเก็ตมายาวนานกว่า 13 ปี ทั้งดูแลโครงการของแสนสิริ และผู้พัฒนาอสังหาอื่นๆ มีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ และภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งรัสเซีย ยุโรป อเมริกัน สิงคโปร์ ที่ซื้ออยู่เองเพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 รวมถึงกลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่ลงทุนปล่อยเช่าให้กลุ่มชาวต่างชาติ และหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดเทรนด์การทำงานระยะไกล (Remote working) ทำให้หลายคนเลือกที่จะมาทำงานและพักอาศัยในภูเก็ตระยะยาว (Long Stay) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทวิลล่า หรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่กว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพิ่มขึ้น เป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งภูเก็ตแหล่งรวมโครงการคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 3 โครงการเด่นที่ Plus Sole Agent รับบริหารMali Villas : พูลวิลล่าสุดหรู 7 ยูนิต มูลค่าโครงการ 210 ล้านบาท โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด และใช้วัสดุคุณภาพสูง พร้อมมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยSURFHOUSE Residences : คอนโดมิเนียมบูติกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 34 ยูนิต มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมายจากเครือ Sala Hospitality Group ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวVilla Qabalah : พูลวิลล่าหรู 31 ยูนิต มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท โดดเด่นด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน ผสานธรรมชาติเข้ากับการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าทำยอดขายไปแล้ว 50% ของโครงการPlus Sole Agent พร้อมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต“ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตลาดภูเก็ตมายาวนาน Plus Sole Agent พร้อมมอบบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการตลาด การขาย และการบริหารโครงการ เพื่อให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด คาดว่าในไตรมาสสุดท้ายนี้จะได้รับการตอบรับของตลาดทำให้การขายเร็วขึ้น เพื่อดูดซับความต้องการของกำลังซื้อที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบัน”