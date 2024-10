WICE รับผลดีจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ สยายปีกขนส่งคลุมทั่วภูมิภาค

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนครั้งใหญ่ด้วยการ "ลดดอกเบี้ย" ช่วยลดภาระทางการเงิน "เพิ่มสภาพคล่อง" ให้ระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของจีนเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในประเทศจีน จากการจัดตั้งบริษัทย่อย WICE Logistics Shanghai Co., Limited คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ธุรกิจประมาณ 20-30% ในปี 2568นอกจากนี้ ในตลาดประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทมองว่าจะเป็นตัวช่วยทำกำไรให้บริษัทได้ในระยะยาว เนื่องจากตลาดฟิลิปปินส์มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ตั้งบริษัทย่อยในฟิลิปปินส์ WICE Logistics Philippines Company Limited Inc. คาดว่าจะมีรายได้เข้ามาในระดับมากกว่า 100 ล้านบาทในปี 2568บริษัทยังอยู่ในช่วงศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซียและเวียดนาม เพื่อให้สร้างการบริการที่ครบวงจรและครอบคลุมการให้บริการทั่วภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้มาจากต่างประเทศมากกว่า 50% มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนนี้ขึ้นเป็น 60-70% ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและพร้อมรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านค่าระวางเรือ ซึ่งปัจจุบันยังคงไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักสำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทยังมั่นใจว่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ โดยความคืบหน้าโครงการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) จาก สปป.ลาว มาท่าเรือแหลมฉบังในประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปลูกค้าต่างประเทศ จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 4/2567 และโครงการขนส่งเมล็ดกาแฟจาก OR นั้น มีการทดสอบระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นในปี 2568 เนื่องจาก OR มีแผนที่จะเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งสอดรับกับแนวคิดด้านพลังงานสะอาดของบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้บริษัทในอนาคต