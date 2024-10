ออมสินปรับเกณฑ์สินเชื่อ GSB Boost Upหนุนช่วยน้ำท่วม-ยื่นกู้ได้ถึง30ธ.ค.67

เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อให้ครอบคลุมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี โดยการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในการประคับประคองกิจการให้ดำเนินต่อไปได้ หลังจากได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรในการอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567อนึ่ง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เป็นการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ นำไปปล่อยสินเชื่อต่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3.5% ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดวงเงินสูงสุดรวมทุกสถาบันการเงิน ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ