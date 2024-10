SNNP เดินหน้าลุยตลาดฟิลิปปินส์เต็มพิกัด

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง เดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศ แต่งตั้ง REDDIMART MULTI RESOURCES INC. เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทอย่างเป็นทางการในประเทศฟิลิปปินส์ ฟากซีอีโอ “ฐากร ชัยสถาพร” ระบุความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศได้มากขึ้น และคาดว่าตลาดในประเทศฟิลิปปินส์จะช่วยสนับสนุนสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นายฐากร ชัยสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามแต่งตั้ง REDDIMART MULTI RESOURCES INC. หรือ (RM) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทอย่างเป็นทางการในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Bento, Magic Farm และ Jele Cube ที่มีเครือข่ายห้าง Modern และเครือข่ายร้านค้า Traditional Trade ทั่วประเทศฟิลิปปินส์บริษัทมองเห็นโอกาสการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายในครั้งนี้จะช่วยการกระจายสินค้าประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์และยังเป็นการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของภูมิภาค ช่วยผลักดันยอดขายและรายได้ในต่างประเทศให้เติบโตได้อย่างยิ่งยวดและมีเสถียรภาพMr.Jerbie Sheldon Ong President and CFO REDDIMART MULTI RESOURCES INC. หรือ (RM) กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มจากต่างประเทศ มีเครือข่ายห้าง Modern Trade ทั่วประเทศกว่า 10,000 จุดจำหน่าย และเครือข่ายร้านค้า Traditional Trade กว่า 100,000 ร้านค้า ซึ่งจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SNNP ภายใต้แบรนด์สินค้า Bento, Magic Farm และ Jele Cube ในประเทศฟิลิปปินส์“การร่วมมือระหว่าง SNNP และ RM ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวในต่างประเทศให้มากขึ้น และสินค้าของบริษัทยังมีจุดเด่นเรื่องรสชาติ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมที่จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ และครองใจได้อย่างแน่นอน บริษัทคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ในประเทศฟิลิปปินส์ มาช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง” นายฐากร กล่าว