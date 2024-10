แสนสิริ คิกออฟ ทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ปั้น ‘Sansiri Phuket และ The Society’ ร้บดีมานด์นทท.ทั่วโลก

ชี้ปัจจัยหนุนภาพรวมท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง คิกออฟ ปั้น ‘Sansiri Phuket และ The Society’ บุกตลาดภูเก็ต World Class Destination ครบทุกด้าน มุ่งสู่ Global Brand ทุ่มงบลงทุนกว่า 15,000 ลบ. ภายใน 5 ปี ลุยขยายฐานตลาดต่างชาติ ท่องเที่ยว-พักผ่อน-ลงทุนและซื้ออสังหาฯไทยบ้านหลังที่สอง ตอกย้ำ No.1 แบรนด์อสังหาฯไทยในใจต่างชาติให้ความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพโครงการ และบริการหลังการขายที่ครบวงจร พร้อมเปิดตัว ‘The Society’ โซเชียล สเปซ ใจกลางย่านบางเทา-เชิงทะเล ภูเก็ต Strategic Location ชูประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ ที่มากกว่าอสังหาฯ ดึงต่างชาติ ทั่วโลก ‘รู้จัก แสนสิริ และ ภูเก็ต ในรูปแบบใหม่’ ผ่านคอมมูนิตี้นานาชาติ ออกแบบสไตล์ Ed Tuttle ดีไซเนอร์ดังระดับโลก พร้อมเตรียมเปิดชม sales gallery 2 โครงการใหม่ 26-27 ต.ค. นี้ กับ CANVAS Cherngtalay และ THE TALES STORY ONE – BANG JO ที่ The Society





นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า แสนสิริ เราเป็นหนึ่งในอสังหาฯ ผู้บุกเบิกตลาดในภูเก็ตและอยู่เคียงข้างชาวภูเก็ตมายาวนานกว่า 13 ปี และเป็น No.1 แบรนด์อสังหาฯไทยในใจต่างชาติที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องจากโครงการคุณภาพในทำเลศักยภาพ และจุดเด่นของบริการหลังการขายครบวงจร (Fully-Integrated Service) ที่สร้างอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งนี้ เราเล็งเห็นศักยภาพของปัจจัยหนุนภาพรวมท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะภูเก็ต ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองจากการเป็นเมืองอสังหาริมทรัพย์ World Class Destination เพื่อการพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนักลงทุนให้ความสนใจซื้ออสังหาฯไทยบ้านหลังที่สอง รวมถึง ภูเก็ต เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเฉพาะตัว ทั้งวัตถุดิบอาหาร, ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น Soft Power

จึงเดินหน้าทุ่มงบลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท ปั้น ‘Sansiri Phuket และ The Society’ ในทำเลบางเทา-เชิงทะเล

‘Sansiri Phuket + The Society’

แสนสิริสุดยอดทำเลของภูเก็ต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในปีนี้ ให้เป็นคอมมูนิตี้ฮับใหม่ ภายในเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี พร้อมมุ่งสู่การเป็น Global Brand แบรนด์ระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ ร่วมกับการเป็นผู้นำด้านดีไซน์ของแสนสิริ (Design Leader) กับประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 40 ปีแสนสิริ ชวนทุกคนร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ของแสนสิริ พร้อมรู้จักภูเก็ตอย่างแท้จริงให้มากขึ้นในมุมมองใหม่ๆ กับการเปิดตัวด้วย แนวคิดที่มากกว่าแบรนด์อสังหาฯแต่มุ่งสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Curator)‘ ให้กับทุกคน ทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักแสนสิริ และ ภูเก็ต มากขึ้น ภายใต้แนวคิด CONNECT + INSPIRE โดยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนได้เชื่อมต่อและสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน’ เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของ ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลก กับการเปิดตัว “The Society” Social Space แห่งแรกของแสนสิริในภูเก็ต ใจกลางย่านเชิงทะเล-บางเทา เดสทิเนชั่นใหม่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด.