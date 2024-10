ธุรกิจรับสร้างบ้านเจาะ 'นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อายุน้อย' ชิงเค้กตลาด 20-30 ล้านบาท

‘อเรย์ โฮมบิลเดอร์’ รุกตลาดสร้างบ้านหรู 20-30 ล้านบาทขึ้นไป ขานรับดีมานด์สร้างบ้าน ‘เศรษฐีคนรุ่นใหม่’ (Young Millionaire) ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจจนเติบโต เจาะอินไซต์ความสำเร็จ คือศิลปะ สะท้อนตัวตนผ่านการอยู่อาศัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Art for Living, Design for you เพื่อให้เป็นบ้านที่มีอัตลักษณ์ตอบโจทย์ ‘เอ็กซ์คลูซีฟ ดีไซน์ ฟังก์ชันใหม่ คุ้มค่า’ เร่งเดินหน้างัดกลยุทธ์มัดใจลูกค้า ‘ออกแบบครบวงจร มาตรฐานสร้างบ้านมืออาชีพ อเรย์ แคร์ ดูแลหลังเข้าอยู่’ รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตั้งเป้า 15 หลังต่อปี

"ความท้าทายในปีนี้คือการเร่งทำตลาดในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะการดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ตามคอนเซ็ปต์ Art for Living, Design for you ด้วยการเจาะตลาดใหม่ที่มีโอกาสในกลุ่มบ้านระดับ 20-30 ล้านบาท และเปิดช่องทางใหม่เพื่อเพิ่มบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จากเดิมโฟกัสเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น โดยเตรียมรุกตลาดกำลังซื้อ “เศรษฐีคนรุ่นใหม่” (Young Millionaire) จะเกิดขึ้นในหลายด้าน เริ่มตั้งแต่การขยายการให้บริการรับสร้างบ้าน ที่ครอบคลุมทั่วประเทศในกลุ่มบ้านระดับ 20-30 ล้านบาท วางเป้าเติบโต 15 หลังต่อปี"

“อเรย์ แคร์”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเรย์ โฮมบิลเดอร์ จำกัด (ARRAY HOMEBUILDER) เปิดเผยถึงการแข่งขันของธุรกิจรับสร้างบ้านในตลาดบ้านหรู (Luxury Home) ว่า มีค่อนข้างสูง ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีสไตล์เป็นของตัวเอง และมีในสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหา โดยบริษัทตั้งเป้าหมายถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบ้านระดับ 20-30 ล้านบาท พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ “เมื่อนึกถึงบ้านโมเดิร์นสมัยใหม่ อยากให้นึกถึงอเรย์”โดยบริษัทดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมา 20 ปี ด้วยจุดเริ่มต้นเป็นสถาปนิกรับออกแบบบ้าน นำมาสู่การต่อยอดเป็นก่อสร้างบ้าน และรับตกแต่งภายใน รีโนเวต รวมเป็นบริการที่ครบวงจรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และดูแลหลังการเข้าอยู่ เพื่อให้บ้านทุกหลังเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับลูกค้า"เราเตรียมขยายกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม จากที่ผ่านมา มีลูกค้ากลุ่มหลักที่รับสร้างบ้านในระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีแนวทางการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มบ้านระดับ 20-30 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง และแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากดีมานด์ของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อายุน้อยเฉลี่ย 30 ปี ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการทำธุรกิจ ทำให้มีความต้องการบ้านหลักใหม่ และมีความพร้อมในการจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อหรือสร้างบ้านด้วยเงินสด ทำให้ภาพรวมตลาดในกลุ่มระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งบ้านในโครงการจัดสรร และบ้านสร้างเองบนที่ดินเปล่า ยิ่งหากการสร้างบ้านงบประมาณ 20-30 ล้านบาท จะได้ขนาดและความเหมาะสมกำลังดี"ปัจจุบัน ผู้บริโภคที่กำลังวางแผนมีบ้านหลังใหม่เริ่มมีมุมมองที่เข้าใจ และเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองทางเลือกได้ดีกว่าที่ผ่านมา เช่น ทำเลที่ตั้งในเมือง และนอกเมืองมีผลต่อราคาบ้าน ในกรณีของที่ดินจัดสรร บ้านระดับ 500 ตารางเมตรขึ้นไปจะมีราคากว่า 40 ล้านบาทรวมราคาที่ดิน แต่ถ้าเราสร้างบ้านในขนาดเท่ากันจะได้บ้านมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท หากรวมต้นทุนที่ดิน อีกประมาณ 10 ล้านบาท จะเป็น 25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับเป็นการลดต้นทุนลง แต่สามารถดีไซน์ เลือกวัสดุในแบบที่ชอบ ประหยัดเงินค่าส่วนกลาง และได้บ้านที่ตรงใจมากขึ้นนอกจากนี้ บริษัทเน้นนำเสนอบริการที่ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน รีโนเวตพร้อมแบบบ้านมาตรฐานให้เลือกกว่า 60 แบบ ขนาดบ้านตั้งแต่ 500 ตร.ม. ไปจนถึง 1,501 ตร.ม. ขึ้นไป โดยมีค่าก่อสร้างบ้านเฉลี่ย 23,000-30,000 บาทต่อ ตร.ม.ด้านบริการหลังเข้าอยู่ของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญของธุรกิจ ซึ่งบริการจะมีตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง การดูแลออกแบบ จัดทำแบบ หาสินเชื่อในวงเงินพิเศษเป็น 100% ของมูลค่าบ้าน และประสานงานหน่วยงานราชการ โดยบ้านทุกหลังมีการตรวจสอบคุณภาพดิน ทดสอบเสาเข็มทุกต้น พร้อมตรวจสอบหกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมทั้งรับประกันโครงสร้าง 20 ปี ดูแลงานระบบอีก 2 ปี และส่วนของหลังคา 5 ปี พร้อมบริการบำรุงรักษาฟรี 3 ครั้งต่อปี เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง รวมถึงการทาสีใหม่ทั้งหลังสำหรับบ้านที่มีอายุครบ 2 ปีโดยเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ประสบความสำเร็จจากธุรกิจสมัยใหม่ (ออนไลน์) และมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรูหรา สวยงาม บ้านจึงเหมือนงานศิลปะที่เจ้าของบ้านรังสรรค์ สะท้อนความมีอัตลักษณ์ในตัวเอง เศรษฐีรุ่นใหม่เหล่านี้บางคนเริ่มสะสมงานศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อย และนำมาเป็นงานผลงานตกแต่งบ้าน พร้อมเป็นพื้นที่ใช้สอยรองรับการทำคอนเทนต์ได้ด้วย จนเป็นที่มาของรูปแบบการสร้างบ้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Art for Living, Design for youในส่วนของการทำการตลาดของบริษัทในฐานะที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน อเรย์ โฮมบิลเดอร์ ออกบูทเป็นประจำกับงานของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ล่าสุด กำลังเตรียมการร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2024 ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี