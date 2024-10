ตลท.รับ MEDEZE เทรดวันแรก 15 ต.ค. ด้วยมาร์เก็ตแคป 9,612 ล้านบาท

นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ บมจ. เมดีซ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MEDEZE" ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567MEDEZE ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) สำหรับทารกแรกเกิด (สกัดจากเลือดและเนื้อเยื่อสายสะดือ) และบุคคลทั่วไป (สกัดจากเนื้อเยื่อไขมัน) มากว่า 14 ปี การให้บริการครอบคลุมการจัดเก็บด้วยการแช่แข็งเซลล์ต้นกำเนิดในระยะยาวมาตรฐานระดับสากล Association for the Advancement of Blood and Biotherapies (AABB) จากสหรัฐอเมริกา และต่อยอดการให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจศักยภาพเซลล์คุ้มกัน (NK Cells) ด้วยทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ MEDEZE ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศด้วยดีเสมอมาMEDEZE มีทุนชำระแล้ว 534 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 268 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 201 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกิน 40.20 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่เกิน 26.80 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2567 ที่ราคาหุ้นละ 9 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,412 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,612 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญนพ. วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมดีซ กรุ๊ป เปิดเผยว่า การระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท โดยมีแผนที่จะขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank) และลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System) ซึ่งเซลล์ในกำเนิดนับเป็นหัวใจของการป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูร่างกาย หรือแม้แต่การชะลอวัย โดยบริษัทมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมที่เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการให้บริการ เพื่อครองความเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมเซลล์ต้นกำเนิดที่ทันสมัยของประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนMEDEZE มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มครอบครัวเขมะรังสรรค์ 58.29% 2) นพ. จำรัส สกุลไพศาล 13.84% 3) รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย 2.77% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (PE ratio) เท่ากับ 35.55 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาททั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด