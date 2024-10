AIA ผนึก "แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส" ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ผนึกกำลังบริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ในเครือพีทีจี มอบประสบการณ์เหนือระดับด้านประกันชีวิตแก่สมาชิกบัตร Max Card ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกว่า 23 ล้านคน สามารถเข้าถึงความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ และแมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส ในการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอมุ่งมั่นนำเสนอโอกาสที่จะช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงประกันชีวิต และประกันสุขภาพ รวมถึงบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมครบวงจร เพื่อมีส่วนสนับสนุนให้คนไทยได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากปัจจุบันที่อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ของไทยสูงขึ้นราว 8-10% ต่อปี* โดยเฉพาะในกลุ่มโรคร้ายแรง หรือโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคทางสมอง ซึ่งจะยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปอีก ดังนั้น การมีประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง จึงเป็นการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และช่วยให้คนไทยหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินหากต้องเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างไม่คาดฝัน นอกจากนี้ การมีประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรงที่เหมาะสม ยังช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและรวดเร็วมากขึ้น การจับมือกับแมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส ในครั้งนี้ จึงตอบโจทย์เป้าหมายของเอไอเอ อีกทั้งยังช่วยสร้างระบบนิเวศของภาคธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง เพื่อมอบโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการประกันชีวิตและสุขภาพได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’สำหรับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตร Max Card จะได้รับจากเอไอเอ ประกอบด้วย· ฟรีประกันชีวิตความคุ้มครอง 50,000 บาท นาน 1 ปี สำหรับสมาชิกบัตร Max Card Plus เมื่อสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Max Me· รับโค้ดส่วนลดเบี้ยประกันเอไอเอสูงสุด 20% ได้ทันที เมื่อแลก Max Point 300 แต้ม ผ่านแอปพลิเคชันMax Me โดยโค้ดส่วนลดสามารถนำไปใช้ซื้อประกันผ่านช่องทางตัวแทนเอไอเอทั่วประเทศ· เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรงของเอไอเอ ซึ่งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Max Me เพื่อให้เจ้าหน้าที่เอไอเอติดต่อกลับ“ในอนาคตเอไอเอยังได้เตรียมขยายความร่วมมือไปยังตลาดและกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการช่วยวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว” นายเอกรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายนายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับเอไอเอ ประเทศไทย โดยการผนึกกำลังนี้เป็นการรวมจุดแข็งของสององค์กรชั้นนำ เพื่อยกระดับการบริการสมาชิก Max Card กว่า 23 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมัน ซื้อกาแฟ ชอปปิ้ง สะสมแต้ม สมัครสินเชื่อ ไปจนถึงการสมัครประกันชีวิต และสุขภาพ ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างมูลค่าทางธุรกิจ แต่ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กลุ่มพีทีจี เอ็นเนอยี ที่อยากให้คนไทย 'อยู่ดี มีสุข'นอกจากสมาชิกบัตร Max Card จะได้รับความสะดวกในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายจากเอไอเอ ทางเรายังได้มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่สมัครประกันเอไอเอ ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me โดยเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก ขั้นต่ำ 10,000 บาท ทุกๆ 50 บาท สมากชิก Max Card จะได้รับ Max Point 1 แต้ม และสมาชิก Max Card Plus จะได้รับ Max Point 2 แต้ม สูงสุด 1,000 แต้ม**เราเชื่อมั่นว่าการเป็นพันธมิตรกับเอไอเอ ประเทศไทย จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มพีทีจี เอ็นเนอยี และทำให้เราเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการมีประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองครอบคลุมในทุกๆ ด้าน”หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกบัตร Max Card และแอปพลิเคชัน Max Me สามารถติดต่อ PT Call Center โทร.1614 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง กรุณาติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ AIA Call Center 1581