KTIS เผยโรงงาน EPAC รับ 4 มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ย่อยสลายได้ 100%

กลุ่ม "เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น" ปลื้มโรงงาน EPAC ในกลุ่ม KTIS ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้ง FSSC 22000 V.5.1, ISO 22000:2018, GHPs/HACCP อีกทั้งยังผ่านการทดสอบทั้ง 4 ขั้นตอนขององค์กรทดสอบการย่อยสลายของสหรัฐอเมริกา รับรองว่าย่อยสลายได้ 100% จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซีอีโอกลุ่ม KTIS มั่นใจตลาดโลกตอบรับดีแน่

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (EPAC) บริษัทในกลุ่ม KTIS ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย 100% รายเดียวในประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านการผลิต Food Packaging ถึง 4 ใบรับรอง ได้แก่ 1.FSSC 22000 V.5.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 2.ISO 22000:2018 เป็นมาตรฐานด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System, FSMS) จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนี้มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค3.GHPs (Good Hygiene Practices) หรือแนวทางปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี เป็นมาตรฐานเพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและจัดหาอาหาร ครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมถึงสุขอนามัยส่วนบุคคล การควบคุมศัตรูพืช การออกแบบโครงสร้างของอาคารผลิต และการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และ 4.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและจัดหาอาหาร โดยมุ่งเน้นไปที่การระบุ จัดลำดับความสำคัญ และควบคุมจุดวิกฤตที่อาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร“เรายินดีอย่างยิ่งที่โรงงาน EPAC ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้อย่างมาก และมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี้จะได้รับการตอบรับจากตลาดโลกเป็นอย่างดี เพราะสอดคล้องกับเทรนด์ของโลก มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้คลอรีนในการฟอกสีเยื่อกระดาษ ทำให้ได้เยื่อกระดาษชานอ้อยบริสุทธิ์ ปลอดภัยในการใช้บรรจุอาหารไม่ว่าจะร้อนจัด หรือเย็นจัด อีกทั้งก่อนที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคยังได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV อีกด้วย” นายประพันธ์กล่าวทั้งนี้ โรงงาน EPAC มีกำลังการผลิตสูงถึง 50 ตันต่อวัน หรือประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อวัน โดยมีเครื่องจักร 50 เครื่อง ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยออกสู่ตลาดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจาน ชาม กล่อง หรือถาดหลุม ซึ่งผลิตจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% มีคุณสมบัติเด่นหลายด้าน เช่น สามารถใส่น้ำโดยไม่รั่วซึม สามารถนำเข้าเตาอบและเตาไมโครเวฟได้ ไม่มีสารปนเปื้อนก่อมะเร็งนอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของ EPAC ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ (Products made of compostable materials for industrial composting Clamshell and Plate) จากสมาคมนานาชาติของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (BPI) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบทดสอบการย่อยสลายของสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการทดสอบการตรวจหาวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามเงื่อนไขของ BPI ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุวัสดุและการวิเคราะห์โลหะหนัก การทดสอบการสลายตัว การทดสอบการย่อยสลาย และ การทดสอบความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ EPAC สามารถย่อยสลายได้ 100% เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม