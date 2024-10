รวมกิจกรรม LIB Community โดย “Liberator” เดือน ก.ย. สนุกสุดเหวี่ยงพร้อมสร้างสังคมการลงทุนที่มีความรู้

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับแฟนคลับทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับสมาชิกใน LIBFAM Subscription Model โดยคุณภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า “สำหรับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง +6.91% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ครอบครัวนักลงทุน ‘LIB Family’ ของเราได้มารวมตัวกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดด้านการลงทุนตลอดทั้งเดือนผ่านกิจกรรม LIB Community ที่จัดขึ้น 4 ครั้งใหญ่ ได้แก่ 1.) LIB Visit (BEM : Bangkok Expressway and Metro) 2.) LIBFAM Hungry ปิดร้านมิชลิน ‘บ้านแดง’ เพื่อรับประทานอาหารและพูดคุยเรื่องหุ้นแบบเป็นกันเอง 3.) LIBFAM She Invests: Mommy Money Matters - Keep Calm and Invest รวมพลังหญิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุน และ 4.) LIBFAM STOCK101 รุ่น 2 สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เริ่มต้นเรียนรู้การลงทุน 101 นอกจากนี้ ลิเบอเรเตอร์ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้กับผู้ที่สนใจการลงทุน โดยมุ่งขยายสังคมการลงทุนที่มีทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน เพราะเราเชื่อในคอนเซปต์ ‘ค่าคอมเหมาจ่าย ทางเลือกใหม่ที่เท่าเทียม’ จึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนเลือกจ่ายค่าคอมมิชชันแบบรายเดือน”“แน่นอนว่าชาว Liberator ทุกคนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดีๆ ที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรารับฟังความคิดเห็นทั้งทางบวกและลบเพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมและเชื่อมโยงนักลงทุนให้ได้รู้จักกัน จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือกำลังมองหาทางเลือกในการลงทุน ให้พิจารณา Liberator เป็นหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ในใจของคุณ” คุณภาวลิน กล่าวเสริมทั้งนี้ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา บล.ลิเบอเรเตอร์มียอดการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มกว่า 20,000 ล้านบาท และอนุพันธ์กว่า 70,000 สัญญา ซึ่งแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและในเดือนตุลาคมนี้ Liberator ยังคงมีกิจกรรมอีกมากมายพร้อมต้อนรับชาว Lib Fam โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.liberator.co.th/article/view/lib-calendar-2024-10 รับรองว่าคุณต้องสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ จากบล.ลิเบอเรเตอร์อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับเรา สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ LIBFAM : Liberator Family กับพวกเราได้แค่เพียงมีพอร์ตกับ Liberator เทรดคุ้ม เรียนรู้สนุกตลอดทั้งปีเปิดพอร์ตใหม่ เทรดฟรี ไม่มีค่าคอม 1 เดือน สมัครได้ที่ : https://go.liberator.co.th/xlnX/LOpenAcc ไม่เพียงแต่หุ้นไทยเท่านั้น ทุกคนยังสามารถเทรดหุ้น US กับ Liberator ได้ที่ : https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBUSonWeb และสุดพิเศษสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากร่วมกิจกรรม LIB Community สามารถเข้าร่วมฟรี !!! ได้ที่ : https://go.liberator.co.th/xlnX/COMMUAUG24