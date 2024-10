เดอะวิสดอมกสิกรไทย จัดกาลา ดินเนอร์ แห่งปี เรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกที่เต็มด้วย Passion ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ภายใต้คอนเซปต์นำเสนอความพิเศษด้วยทอล์กโชว์พิเศษครั้งแรกกับเรื่องเล่าอาณาจักรธุรกิจครอบครัวระดับโลก โดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน และเข้าสู่ไฮไลท์ของงานคือ เอ็กซ์คลูซีฟทอล์กเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของครอบครัวสุโกศล โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี และคุณกฤษดา สุโกศล แคลปป์ แลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารธุรกิจโรงแรมผสานกันกับ Passion และประสบความสำเร็จรับรางวัลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตของทั้งสองท่าน ร่วมด้วยบทเพลงเพราะๆ และโชว์พิเศษจากศิลปินระดับประเทศ ได้แก่ ป๊อด ธนชัย อุชชิน, แก้ม วิชญานี เปียกลิ่น, ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต, น้ำมนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย และดื่มด่ำกับความพิเศษของเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างเชฟที่เชี่ยวชาญอาหารต่างสไตล์ และได้รางวัลมิชลินสตาร์ติดต่อกันหลายปีซ้อน คือ เชฟ ธนินธร จันทรวรรณ แห่ง Chim by Siam และเชฟ ธิติฎฐ์ ทัศนาขจร แห่ง Le Duเริ่มความพิเศษแรกของงานกับซึ่งเป็นธีมที่จัดเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวจากการสร้างสรรค์ของนักเล่าเรื่องที่สามารถสร้างพลังให้กับเรื่องเล่า จนสร้างปรากฎการณ์ความน่าสนใจ น่าติดตามกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ดร. วิทย์ เล่าถึง จุดเปลี่ยนสำคัญของยุโรป คือ การปฏิวัติของอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมมากมาย กลุ่มธุรกิจต่างๆ เจริญเติบโต ผ่านร้อนผ่านหนาวจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน และมีรูปแบบการบริหารธุรกิจที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เครือ LVHM ของ Bernard Arnault มหาเศรษฐีและเป็นเจ้าของอาณาจักรของแบรนด์ลักชูรีระดับโลก ปัจจุบัน เขาได้แบ่งบทบาทหน้าที่การบริหารธุรกิจให้กับลูกทั้ง 5 คนอย่างชัดเจนในขณะที่ธุรกิจบางแห่ง ทายาทมีความรักและความผูกพันกับธุรกิจที่บรรพบุรุษสร้างตำนานไว้ โดยยังคงเป็นเจ้าของกิจการและสามารถสืบทอดกิจการส่งต่อมาหลายรุ่น ตัวอย่างเด่นชัดคือ ‘Hermès’ เป็นธุรกิจครอบครัวที่ผ่านการบริหารงานจากลูกหลานมาแล้วถึง 6 รุ่น จากจุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1837 เป็นธุรกิจผลิตอานม้าและบังเหียน ที่ได้รับความนิยมในหมู่ราชวงศ์และชนชั้นสูงในฝรั่งเศส ส่วนแบรนด์ CHANEL ยังคงธุรกิจในรูปแบบบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในเครือแบรนด์แฟชั่นนับตั้งแต่ Coco Chanel ก่อตั้งร่วมกับ Pierre Wertheimer ซึ่งเป็นปู่ของ Gerard Wertheimer ทายาทรุ่นที่ 3 ของครอบครัวและเขายังคงสถานะเป็นเจ้าของแบรนด์ CHANEL ในปัจจุบัน ในขณะที่แบรนด์นาฬิกาหรู Panerai ที่มีจุดเริ่มต้นในเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี ผลิตนาฬิกาให้กับกองทัพเรือ ได้เปลี่ยนผ่านธุรกิจมาอยู่ในการบริหารของกลุ่ม Richemont สวิตเซอร์แลนด์ดร.วิทย์ ได้เล่าถึงความน่าสนใจของธุรกิจครอบครัวในอิตาลีว่า ธุรกิจครอบครัวในอิตาลีส่วนใหญ่ มีความรักในธุรกิจที่บรรพบุรุษสร้างและสืบทอดต่อกันมา และไม่ต้องการให้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรู Molteni ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่ Angelo และ Giuseppina Molteni ในปี ค.ศ. 1934 จนมาถึงทายาทรุ่นที่ 3 ในปัจจุบันที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์งานฝีมือประณีตของบรรพบุรุษเอาไว้ เช่นเดียวกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรู GECCI ซึ่งดำเนินธุรกิจมาถึงรุ่นที่ 3 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานมาสเตอร์พีซของต้นตระกูลผสมผสานกับความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ส่วนแบรนด์ยางรถยนต์ Pirelli ก่อตั้งขึ้นในเมืองมิลานในปี ค.ศ.1872 ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ยางที่เก่าแก่ที่สุดของโลก และปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในขณะที่แบรนด์อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ติดอันดับโลกในปัจจุบัน มีหลายแบรนด์ที่ขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยฝีมือการบริหารของทายาทรุ่นปัจจุบัน เช่น Roche บริษัทผลิตยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ และมีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จากผู้ก่อตั้ง Fritz Hoffmann-La Roche มาสู่การบริหารในยุคของทายาทรุ่นที่ 5 ในปัจจุบันกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim เยอรมัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1885 โดย Albert Boehringer สามารถขยายธุรกิจจนก้าวขึ้นสู่ 1 ใน 20 อันดับของอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ระดับโลก ยืนหยัดธุรกิจมาได้กว่า 130 ปี เป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยธุรกิจยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของครอบครัว Boehringer Von Baumbachส่วนแบรนด์ Tetra Pak ของสวีเดนที่เริ่มต้นธุรกิจโดย Ruben Rausing คิดค้นนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มและขยายธุรกิจจนก้าวสู่เจนเนอเรชันที่ 4การส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีมิติมากมาย ทั้งการวางแผนส่งต่อให้กับทายาทธุรกิจ ความพยายามมุ่งมั่น เพื่อสานต่อความมั่นคงให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การดำเนินการเหล่านั้นต้องได้รับแรงสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงการวางแผนลงทุนเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไฮไลท์ที่สำคัญในงานนี้คือ ช่วงการสนทนาซึ่งได้รับเกียรติจากและร่วมพูดคุยถึง เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของครอบครัวสุโกศล ในการบริหารธุรกิจโรงแรม ผสานกันกับ Passion ของสมาชิกครอบครัวที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน และประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับโลกมากมายโดยล่าสุด โรงแรม THE SIAM ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในโรงแรมที่ดีที่สุด 50 แห่งทั่วโลก ประจำปี 2024 ของ 'THE WORLD’S 50 BEST HOTELS 2024' และเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และรางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ Michelin Guide เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จระดับโลกจากการบริหารของครอบครัวสุโกศลคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี กล่าวว่า เครือโรงแรมสุโกศล มีโรงแรม 5 แห่ง คือ THE SUKOSOL BANGKOK, THE SIAM, SIAM BAYSHORE PATTAYA, THE BAYVIEW PATTAYA , และ WAVE โดยเตรียมแผนที่จะเปิดโรงแรม THE SIAM ที่เชียงใหม่เร็วๆ นี้ โดยปรัชญาบริหารงานโรงแรมคือ We Serve from the Heart ถึงแม้โรงแรมบางแห่งจะมีอายุ 50 ปีแล้ว แต่เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุง พัฒนาตลอด สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเครือโรงแรมสุโกศลคือ บริการของพนักงาน ทีมงานของโรงแรมทั้งหมด ต้องสัมผัสใจลูกค้าให้ได้ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก“Passion ไม่ได้เกิดข้ามคืน ต้องใช้เวลา โดยช่วงแรกๆ ดิฉันไม่ได้อยากทำธุรกิจ อยากเป็นนักร้องมากกว่า แต่เนื่องจากตอนนั้นคุณแม่ไม่มีใครช่วย จึงได้ร่วมกันบริหารงานกับคุณแม่ ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายเหตุการณ์ และได้เห็นผลลัพธ์ของพลังความทุ่มเท และสามารถผ่านวิกฤตร่วมกันมากมาย และเมื่อพบกับความสำเร็จ จึงเริ่มเกิดความภาคภูมิใจ เกิด Passion เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก แต่เรารักในสิ่งที่เราทำได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลา”สำหรับการบริหารงานภายในครอบครัว คุณมาริสา เล่าว่า คุณแม่คือคนสำคัญที่คอยมอบโอกาสให้ลูก ๆ ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด พี่น้องทั้ง 4 คน มีความสามารถที่ไม่ทับซ้อนกัน บทบาทในการทำงานจึงชัดเจน ต่างคนต่างอยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกโปรเจกต์ ที่สำคัญ คือ ความปรองดอง ซึ่งต้องให้เครดิตคุณพ่อคุณแม่ที่สอนให้พี่น้องรักกัน ให้อภัยกันเสมอ คุณแม่ปฏิบัติกับลูกทุกคนเท่าเทียมกัน เวลาคุยเรื่องงานแค่ 5% ที่เหลือคือคุยเรื่องอื่น ลูกมีความสุขที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน มีทริปเที่ยวประจำปีทั้งครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนคุณกฤษดา สุโกศล แคลปป์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นสร้างโรงแรม THE SIAM ว่า ต้องการสร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และไม่เหมือนใคร มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบที่เป็น Passion ของตนเอง“การรักษา Passion ได้ ต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน มี Passion ในหลายบทบาท ผมชอบร้องเพลง ชอบดีไซน์ และเอามาใช้กับธุรกิจด้วย ความสำเร็จของโรงแรม THE SIAM ในวันที่ผมไปแชร์มุมมองการพัฒนาโรงแรมและรับรางวัลที่อังกฤษ และผมได้ถามผู้จัดงานถึงเหตุผลในการเชิญผมขึ้นพูดบนเวที ผู้จัดบอกว่า ความเป็นอาร์ทติสที่มีความสำเร็จของธุรกิจด้วย ผมคิดว่านั่นคือมุมธุรกิจของผม”คุณมาริสา ทิ้งท้ายถึงมุมมองการบริหารธุรกิจครอบครัวว่า “ธุรกิจครอบครัวไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับงาน ธุรกิจต้องเกิดจากความรัก และครอบครัวรักกัน ธุรกิจก็จะงอกงาม เราเกิดจากการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การยอมรับ การเข้าใจซึ่งกันและกันว่าอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อน องค์กรเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจมีกำไร เติบโตอย่างยั่งยืน เราหาความสุขจากงานที่ทำ ต้องมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”แง่มุมข้อคิดต่างๆ ของครอบครัว “สุโกศล” ที่ทุกคนบ่มเพาะความสัมพันธ์กันมาชั่วชีวิต จนเกิดเป็นความไว้ใจ สิ่งที่มีอยู่เต็มหัวใจในวันนี้ของครอบครัวสุโกศลคือ ความรักและความภูมิใจในธุรกิจของครอบครัว สวมหัวใจของนักบริหาร ผสานเข้ากับความเป็นศิลปิน เป็น "ครอบครัวนักธุรกิจ" ที่ประสบความสำเร็จ