เปิดโผ 5 หุ้นในพอร์ตคลัง เสี่ยงถูกขายทิ้ง หลังไร้ปันผลกว่า 1 ปี - ถือหุ้นต่ำ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากรณีที่นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพย์ขิงรัฐ ระบุว่า กระทรวงการคลัง เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดการหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือน ธ.ค. นี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ ภายหลังการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คาดว่าจะมีหุ้นจำนวน 20 ตัวที่ต้องขายออก เนื่องจากไม่มีความจำและไม่ก่อเกิดรายได้ ซึ่งใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว โดยยอมรับว่า ใน 20 ตัว เป็นหุ้นเกินกว่าครึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยในมุมมองของ บล.ดีบีเอส มองว่า หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ต่ำกว่า 15% และเป็นหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลในช่วงกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา ประเมินว่า หุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่กระทรวงการคลังจะขายออก ประกอบด้วย OR , RPH , BCP , BEYOND และ NEP เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่สูง และบางบริษัท เช่น BEYOND และ NEP ไม่จ่ายเงินปันผลใน 12 เดือนที่ผ่านมาส่วนความเสี่ยงรองลงมาคือ TFFIF และ TTB สำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะขายออกเป็น AOT และ PTT ขณะที่ THAI และ MCOT ยังไม่แน่นอน เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนสูง ขณะเดียวกัน THAI อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกิจการ และ MCOT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาด้าน DMT และ MFC ทางกระทรวงการคลังถือหุ้นเกิน 15% และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงที่ 4.6-7.9% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหุ้น % ที่ถือหุ้น จำนวนหุ้น(ล้านหุ้น) ปันผล 12 เดือนย้อนหลัง ผลตอบแทนเงินปันผล(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น)AOT 70% 10,000 0.36 0.60%PTT 51.11% 14,598 2 5.90%THAI 47.86% 1,044 - -MCOT 65.80% 452 - -DMT 22.13% 261 0.92 7.90%MFC 15.92% 20 1.3 4.60%NEP 12.72% 295 - -TTB 11.68% 11,364 0.12 6.40%BEYOND 10.76% 31 - -TFFIF 10% 457 0.43 6.40%BCP 4.76% 65 2.1 5.60%RPH 2.69% 14 0.3 5.20%OR 1.28% 153 0.54 3.20%