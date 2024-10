"วัน แบงค็อก" ปักหมุดให้บริการ 25 ต.ค.นี้ ยกระดับกรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก

“วัน แบงค็อก พร้อมแล้วที่จะปรากฏสู่สายตาสาธารณชนทั่วโลกในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ โดยเตรียมผนึกกำลังร่วมกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์พิเศษโดย Auditoire หนึ่งในทีมจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 และอีเวนต์ระดับโลกมากมาย ที่จะมารังสรรค์ไฮไลต์โชว์ หนึ่งเดียวในโลกเพื่องานนี้โดยเฉพาะ” นายปณต กล่าว

"วัน แบงค็อก" โครงการแลนด์มาร์คระดับโลก มูลค่า1.2 แสนลบ.พร้อมแล้วมอบประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบของเมืองต้นแบบแห่งอนาคต ที่จะยกระดับกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่ความเป็นมหานครระดับโลกและเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนทั่วโลกต้องการมาเยือนอย่างแท้จริง ฤกษ์ดีให้บริการ 25 ต.ค.นี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่า เราเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนให้มองเห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยโครงการ วัน แบงค็อก พัฒนาโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับสถานะของกรุงเทพฯ สู่การเป็น “ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจรระดับโลก” (Global Integrated Lifestyle Hub) โดยเราให้ความสำคัญกับผู้คน ชุมชน สังคม ตลอดจนความยั่งยืนด้านสิ่งแวด ล้อม เราใช้เวลาร่วมทศวรรษในการมุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างพิถีพิถัน ทุ่มเทใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนโครงการให้มีความพร้อมในระยะยาว (Future-Proof) ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก มุ่งสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืนA Rhythmic Retail Destination Like No Other!ที่สุดแห่งประสบการณ์การช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรที่สุดในที่เดียวกับพื้นที่รีเทล 3 เดสติเนชั่น ภายใต้แนวคิด The Rhythmic Experience ประกอบด้วย Parade และ The Storeys (เริ่มเปิดให้บริการ 25 ตุลาคม นี้) รวมถึง POST 1928 (เปิดให้บริการในเฟสถัดไป) บนพื้นที่เช่าสุทธิรวมกว่า 190,000 ตร.ม.นำเสนอคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างและดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวอย่างไร้รอยต่อบน ‘Retail Loop’ กว่า 900 ร้านค้า โดย Parade และ The Storeys ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์กินดื่มที่สนุกและมีสีสันได้ทุกวัน พร้อมกับ All Day, Everyday Dining Journey ที่ ‘Food Loop’ รวบรวมร้านอาหารชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก กว่า 250 ร้าน โดยมีร้านที่มาเปิดที่ไทยเป็นที่แรก อาทิ วูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์, พูรา บราซ่า, Ant Hole, โอยะ, อะแวร์ คอฟฟี่, ฮัทเทนโดะ, Tempura Tendon Hannosuke Tokyo และร้านที่ไม่เคยเปิดสาขาในศูนย์การค้ามาก่อน อาทิ โกปิ๊เฮี้ยะไถ่กี่, โฮเตอิ, เทมเปอร์, ฟิลล์เล็ทส์, เวจจี้ เฟิร์ส คาเฟ่, ครัวอัปษร รวมถึง กินโรล เป็นต้นนอกจากนั้น ยังมีไฮไลต์ร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำ ที่นำเสนอประสบการณ์หนึ่งเดียวในโลกที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะที่ วัน แบงค็อกเท่านั้น (Made in One Bangkok) ได้แก่ King Power City Boutique นำเสนอแนวคิด “AN EXPERIENTIAL SHOPPING JOURNEY IN THE CITY” รูปแบบใหม่ ดีไซน์การตกแต่งภายในโดยสตูดิโอฝีมือเด่นระดับโลกอย่าง Hayon Studio พื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ชั้น 1-2 โซน Parade, มิตซูโคชิ สไตล์ “เดปาจิกะ” ฟู้ด เดสติเนชั่นระดับเวิลด์คลาส แห่งแรกในไทย, สารพัดไทย ศูนย์รวมสินค้าไทยในรูปแบบที่พรีเมียมและอินเทรนด์, เทค เฮาส์, วัน คอนเทนต์ สโตร์ ร้านหนังสือดูเพล็กซ์ฟลอร์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรก, วัน อัลทรา สกรีนส์ ที่สุดของโรงภาพยนตร์ระดับ อัลตร้าลักซ์ชัวรี่ ภายใต้แนวคิดใหม่ “THE EXCLUSIVE MOVIE CLUB” กับความคมชัดสูงสุดจากเทคโนโลยี LASER 4K, CHANG CANVAS พื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษ รวมถึง แฟล็กชิพสโตร์ของ จิม ทอมป์สัน, คลับ21, สวอทช์, คอนเซ็ปต์สโตร์, Little Gaia แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว, BIG C คอนเซปต์ใหม่แห่งแรก ภายใต้ชื่อว่า BIG C Foodplace Bangkok Marche รวมถึง FOODSTREET ที่รวบรวมอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดัง การันตีด้วยรางวัลมิชลินไกด์ รวบรวมมาไว้ที่นี่ และอื่น ๆ อีกมากมายThe Finest Hospitality, Futuristic Workplace &Ultimate Livingเตรียมพบกับ โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ โรงแรมหรูระดับ 6 ดาวแห่งแรกบนถนนพระราม 4 ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2567 และ โรงแรมแอนดาซ วัน แบงค็อก โรงแรมแบรนด์แอนดาซแห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการใน ปี 2568 และ เฟรเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการ ในปี 2569ในเฟสที่หนึ่ง จะประกอบไปด้วย Tower 3, Tower 4 และ Tower 5 ที่ขณะนี้มียอดจองพื้นที่สำหรับอาคาร Tower 4 อยู่ที่ 80% และ Tower 3 อยู่ที่ 30% โดยสำหรับ Tower 5 เปิดให้จองแล้วเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีบริษัทชั้นนำที่ได้ลงนามสัญญาเพื่อย้ายสำนักงานเข้ามาที่โครงการวัน แบงค็อก แล้ว อาทิ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์, บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไลน์แมน วงใน และบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เป็นต้นในส่วนของที่พักอาศัยเหนือระดับบนทำเลดีที่สุดบนถนนวิทยุ พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปลายปี 2567 เป็นต้นไป.