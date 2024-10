YLG เปิดสถิติทองย้อนหลัง 8 ปี ผลตอบแทนดี

อาจได้เห็นการย่อรอบใหญ่มาที่ 2,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ส่วนบาทไทยรอซื้อรอบใหญ่ได้ถ้าเห็น 39,000 บาทต่อบาททองคำ

วายแอลจีชี้เปิดสถิติทองคำ จากปี 2559 หากถือยาว Buy and Hold ได้ผลตอบแทนสูงถึง 124% และสายออมทองทุกๆ เดือน มองเทรนด์ทองคำยังเติบโตได้อีกอย่างน้อย 2 ปี หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยอีก 2% ภายใน 2 ปี ส่งผลดอลลาร์สหรัฐให้ผลตอบแทนน้อยลง นักลงทุนหันซบทองคำนางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่า บริการออมทองได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดทองคำที่คึกคักราคาทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้ การออมทองเริ่มได้รับความสนใจในวงกว้างเมื่อปี 2559 ที่เริ่มแพร่หลายพร้อมๆ กับการพัฒนาของโลกดิจิทัล ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนทองคำได้ในหน่วยย่อย ที่เริ่มตั้งแต่การใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาทซึ่งมีรูปแบบการลงทุนทั้งแบบลงทุนด้วยตัวเองและแบบตัดระบบอัตโนมัติรายเดือนซึ่งจะเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) จึงเป็นทางเลือกให้คนหันมาออมเงินผ่านทองคำแทนการฝากเงิน ที่ทำได้ทั้งซื้อราคาทองไทย และทองคำโลก และยังสามารถถอนออกมาเป็นทองคำหรือขายเป็นเงินสดได้ จึงเป็นการลงทุนที่สะดวก รวดเร็วสำหรับการลงทุนแบบการออมทองนั้น หากนักลงทุนที่เริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2559 ที่ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ต่ำกว่า 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หากทำการออมทองทุกเดือนจนถึงปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนรวม 63% หรือหากถือยาว Buy and Hold จะได้ผลตอบแทนสูงถึง 124% โดยคำนวณจากราคาปัจจุบันที่ทองคำอยู่ที่ประมาณ 2,650 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ผลตอบแทนดังกล่าวถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการฝากเงินโดยปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาจากนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ที่ล่าสุดเดือน ก.ย. ปรับลดไปแล้ว 0.50% และมีแนวโน้มว่าอีกภายใน 2 ปี อาจจะลดอีก 2% การลดดอกเบี้ยจึงเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาถือครองทองคำโดยการละทิ้งดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การออมทองไม่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยที่ปรับลดลงอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปสูงมากเข้าใกล้ราคาเป้าหมายที่ วายแอลจีให้ไว้ที่ 2,700-2,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่นักลงทุนที่อยากเข้าไปลงทุนเพื่อทำกำไรยังมีโอกาสเข้าไปได้ เนื่องจากปกติทองคำอาจจะย่อแรงก่อนที่จะเข้าถึงเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง รวมถึงทองคำจะปรับขึ้นแบบสลับย่อตัว จึงมีจุดที่น่าทยอยเข้าหากทองคำปรับลดลงมาที่ 2,600, 2,610 และ 2,620 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ และถ้าทองคำขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือมากกว่านั้น แถวๆ 2,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หลังจากนั้น มีโอกาสที่อาจได้เห็นปรับฐานในรอบใหญ่ลมางถึง 2,350 -2,380 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ส่วนทองในประเทศอาจจะหลุด 40,000 บาทต่อบาททองคำ ไปที่ระดับ 38,000-39,000 บาทต่อบาททองคำ จุดนั้นเป็นจุดที่เหมาะกับการเข้าซื้ออีกครั้งสำหรับลงทุนสะสมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost-Average) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างวินัยการออม และเข้าถึงราคาทองได้หลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถตั้งเวลาซื้อล่วงหน้าได้อีกด้วย สำหรับนักลงทุนมือใหม่วายแอลจีแนะนำแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG ที่วายแอลจีเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ทโฟน และมีความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริงโดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store หรือ LINE : @ylggetgold โทร.0-2678-9888 #2