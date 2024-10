KH Academy ผนึก “บล.ทิสโก้-บลจ.กสิกรไทย-KTB” เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ Prep for Fund Manager รุ่นที่ 2

โดยทั้ง 3 หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้ามาเป็นวิทยากรร่วมกันมอบประสบการณ์และองค์ความรู้ให้นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติเสมือนจริง

KH Academy ร่วมมือ บล.ทิสโก้ บลจ.กสิกรไทย และ KTB เปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 2 มุ่งปูพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน เพื่อพัฒนา ฝึกฝนทักษะ และสัมผัสขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพให้แก่เยาวชนไทย ฟากผู้บริหาร มั่นใจนิสิตนักศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้รับประสบการณ์และทักษะโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ นำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตนายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ร่วมมือกับองค์กรเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดโครงการ KH Preps กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 3 หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย 1) Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 2) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 3) Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุนล่าสุด KH Academy เดินหน้าต่อเนื่อง เปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 2 หลังจากในรุ่นที่ 1 ประสบผลสำเร็จอย่างมาก โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ส่งทีมวิทยากรผลัดเปลี่ยนกันมามอบความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะเส้นทางสายอาชีพให้แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพผู้จัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต“หลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 2 ถือเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพที่เยาวชนให้ความสนใจในเรื่องของการเงินการลงทุน ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ยังคงมีเนื้อหาที่เจาะลึกเข้มข้น และมีกิจกรรม Workshop ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมหลักสูตรได้ลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จึงมั่นใจว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้น้องๆ มีประสบการณ์ตรงสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการประกอบอาชีพในอนาคต” นายบูรพา กล่าว