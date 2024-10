บมจ.แสนสิริ

เศรษฐา ทวีสิน

จากเชียงรายมุ่งตรงสู่เชียงใหม่ยกทีมขึ้นไปช่วยน้ำท่วมเชียงราย ช่วยเหลือชาวบ้านทำความสะอาด ตัดดินโคลนออกจากบ้านมากว่า 10 วัน จนถึงวันนี้น้ำท่วมเชียงใหม่ ทีมขนทัพมา stand by เชียงใหม่ เตรียมถุงยังชีพ อาหารแห้งแจกลูกบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมพร้อมช่วยเหลือตามนโนบายอดีต CEONo One Left Behind #แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร