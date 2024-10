'แคมปัสคอนโดฯ' ดีมานด์มั่นคง "ASW" เปิดแบรนด์ใหม่ “เควาลอน” ชิดรั้ว ม.กรุงเทพ รังสิต

“แอสเซทไวส์” ดึงอินไซด์คนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายและมีอิสระแบบไร้ขีดจำกัด สู่คอนโดฯ แบรนด์ใหม่ล่าสุด “เควาลอน” สานต่อความสำเร็จจากแคมปัสคอนโดฯ แบรนด์เคฟ รองรับดีมานด์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน ชูคอนเซ็ปต์ "The Journey is Yours" กับอาณาจักรแคมปัสคอนโดฯ แห่งใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตแบบครบจบในที่เดียว พลิกทุกมาตรฐานการอยู่อาศัยทั้งในด้านฟังก์ชันและเทคโนโลยีสุดล้ำ มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันกว่า 5 โซน บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดแคมปัสคอนโดฯ ของเมืองไทย เปิดชมห้องตัวอย่าง วันที่ 11 ต.ค.นี้ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2568

กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทยังคงเดินหน้ารุกตลาดแคมปัสคอนโดฯ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสานต่อความสำเร็จจากแบรนด์เคฟ (KAVE) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักลงทุน โดยทุกโครงการของเคฟ ไม่เพียงแต่สร้างปรากฏการณ์ในด้านของยอดจอง แต่ยังสามารถยกระดับมาตรฐานของแคมปัสคอนโดฯ ให้ตอบโจทย์ในทุกการอยู่อาศัย บริษัทจึงเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ล่าสุดกับ "เควาลอน" (KAVALON) แคมปัสคอนโดฯ แห่งใหม่ ติดรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ย่านรังสิต มูลค่า 4,500 ล้านบาท“โครงการเควาลอน พัฒนาภายใต้แนวคิด "The Journey is Yours" อาณาจักรใหม่ที่ทุกจินตนาการ มีได้ไม่รู้จบ เพื่อตอบสนองทุกมิติของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยยังคงยึดทำเลใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทำเลที่มีดีมานด์เด่นชัด โดยเฉพาะทำเลใกล้ม.กรุงเทพ รังสิต ซึ่งหากมองในแง่การลงทุน ถือเป็นทำเลทอง โดยห้องชุดแบรนด์เคฟสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนการปล่อยเช่า (Yield) ประมาณ 8-10% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ดีมาก และห้องที่ปล่อยเช่าไม่เคยว่าง เพราะมีความต้องการห้องพักจากทั้งนักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานในย่านนี้อยู่ตลอดเวลา จึงมีความคุ้มค่าทั้งกับการอยู่อาศัยเอง หรือการลงทุน โดยโครงการเควาลอนจะเปิดให้ชมห้องตัวอย่างวันที่ 11 ตุลาคม 2567 นี้ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2568”สำหรับโครงการเควาลอน เป็นแคมปัสคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์สูง 8 ชั้น แบ่งเป็นอาคารที่พักอาศัย จำนวน 9 อาคาร อาคารจอดรถ 1 อาคาร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 2,192 ยูนิต และร้านค้า 3 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 4,500 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการบิ๊กโปรเจกต์ของแอสเซทไวส์ ทำเลติดถนนพหลโยธิน-รังสิต อยู่ติดรั้ว ม.กรุงเทพ รังสิต ห่างเพียง 100 เมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพที่รับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้สะดวกสบายหลากหลายเส้นทาง ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา และดอนเมืองโทลล์เวย์ อีกทั้งยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานี ม.กรุงเทพ เพื่อให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น และรายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆ สถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้าโครงการยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 5 โซนหลัก ได้แก่ โซน MIXED FOREST ส่วนกลางในรูปแบบที่สื่อถึงธรรมชาติป่าไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลาย โซน THEME PARK ที่สร้างสรรค์ในรูปแบบสวนสนุกขนาดย่อม มีความเป็น Half Extreme และ Challenge โซน FURTURISTIC WORLD โลกอนาคต ที่ล้ำไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ เชื่อมต่อได้ไม่จำกัด โซน HEALING ปรับสมดุลให้ชีวิตได้ผ่อนคลาย และค้นพบตัวตน ในแบบที่เป็นตัวเอง และโซน MAGIC ISLAND จุดศูนย์กลางที่มีความน่าหลงใหลเหมือนต้องมนต์สะกด