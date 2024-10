“แสนสิริ” แจง 9 เดือนขาย 37,000 ล้าน โอน 31,000 ล้าน Q4/67 ผุด 16 โครงการ 15,500 ล้านบาท

กล่าวว่า ภายใต้กลยุทธ์การรักษาระดับ“ไตรมาส 3 แสนสิริทำผลงาน Sold Out! 7 โครงการ มูลค่า 12,000 ล้านบาท นำโดยแนวราบ ได้แก่ เดมี สาธุ 49 บุราสิริ สันผีเสื้อ เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น 2 อณาสิริ รังสิต และสราญสิริ รังสิต รวมทั้งคอนโดมิเนียม ได้แก่ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ และดีคอนโด พนา นอกจากนี้ ผลงานยอดขายที่ดียังมาจากบ้านเดี่ยวซิกเนเจอร์แบรนด์ “เศรษฐสิริ” ที่ทำยอดขายรวม 9 เดือน ถึง 6,500 ล้านบาท รวมถึงสราญสิริ ศรีนครินทร์-แพรกษา ยังปิดการขายเฟสแรกทันทีในวันพรีเซลล์ และมียอดโอนกรรมสิทธิ์ถึง 70% ของเฟสแรกภายใน 3 เดือน ส่วนสราญสิริ รังสิต 2 บ้านเดี่ยวติดริมแม่น้ำ บรรยากาศดี พร้อม Facility ครบ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำยอดจองกว่า 90% ของเฟสแรก ต่อยอดความสำเร็จของทำเลรังสิต-บางพูน คอมมูนิตีได้เป็นอย่างดี ขณะที่ “เดอะ ริเวอร์” (THE RIVER) คอลเลกชันบ้านเดี่ยวริมน้ำระดับลักชัวรี สุดเอ็กซ์คลูซีฟ มียอดขายกว่า 50% ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งแบรนด์ใหม่ทั้ง “ณริณสิริ” และ “เมเบิล” ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยมียอดลงทะเบียนสนใจโครงการจำนวนมากขณะที่โครงการในหัวเมืองท่องเที่ยวได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้ง “เชียงใหม่” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยได้ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งกลุ่ม Affordable และ Luxury Segment อย่าง อณาสิริ พายัพ และเศรษฐสิริ รวมโชค ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอณาสิริ พายัพ ที่ Sold Out อย่างรวดเร็วทั้ง 2 เฟส ขณะที่เศรษฐสิริ รวมโชค มีการเสริมงานก่อสร้างให้รองรับดีมานด์บ้านเดี่ยวอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่วนโครงการในภูเก็ต ได้รับการตอบรับที่ดีมากตามการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ตหลังตลาดท่องเที่ยวฟื้นตัว ทั้งโครงการแคนวาส เชิงทะเล ที่เพิ่งเปิดตัวและได้รับ feedback ที่ดีมาก โสำหรับผลงานการโอนในไตรมาส 3 แสนสิริตอกย้ำผู้นำตลาดแคมปัสคอนโดและกลุ่มคอนโดมิเนียมราคาเข้าถึงง่ายประกอบด้วย “ดีคอนโด เวล” ติด ม.เกษตรฯ ศรีราชา และเพียง 10 นาทีจากโรบินสัน เริ่ม 1.49 ล้านบาท “ดีคอนโด แซนด์ หาดใหญ่” แต่งครบพร้อมฟังก์ชันแบบ Well-being ทำเลสะดวก ถ.กาญจนวนิช เพียง 10 นาทีจากเซ็นทรัล หาดใหญ่ ส่วนกลางจัดเต็ม บนพื้นที่ 1.5 ไร่ พร้อมไฮไลต์สระว่ายน้ำยาวกว่า 45 เมตร ตอบโจทย์ความคุ้มค่า คุ้มราคาเหมาะกับนักลงทุน เริ่ม 1.69 ล้านบาท รวมทั้ง “ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต” กับห้องเฟอร์ครบ แบบ Well-being และส่วนกลางครบ บนพื้นที่ 2 ไร่ พร้อมไฮไลต์สระว่ายน้ำยาวกว่า 60 เมตร เพียง 7 นาทีถึงเซ็นทรัลภูเก็ต และ 10 นาทีถึงหาดป่าตอง เริ่ม 1.89 ล้านบาท และ “ดีคอนโด ไฮป์ รังสิต” ติดถนนใหญ่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ จัดเต็ม Facilities เพื่อชีวิตดีรอบด้าน กว่า 1.8 ไร่ ผลตอบแทนเกินคุ้ม ยิลด์เฉลี่ย 8-10% เริ่ม 1.79 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังลุยโอนโครงการ “VAY” (เวย์) แบรนด์น้องใหม่ ราคาจับต้องได้ ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยที่ต้องการ Work Life Balance ในการทำงานควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตส่วนตัวจึงมองหาที่อยู่ที่มีพื้นที่สีเขียวและ Facilities อย่างฟิตเนสและสระว่ายน้ำภายในคอนโดฯ โครงการ”เวย์อมตะ” ชลบุรี มูลค่าโครงการ 670 ล้านบาท