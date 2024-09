“คาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่” รับยอดขายเศรษฐีไทย-วัยเก๋า-ต่างชาติ พร้อมคว้ารางวัล Best Housing Development

อสังหาฯ ท้องถิ่นเขาใหญ่ "เคพีเอ็น เรสซิเดนซ์ฯ" โชว์กวาดยอดขายแล้วกว่า 50% จาก 3 กลุ่มผู้ซื้อหลัก “เศรษฐีไทยจากกรุงเทพฯ-วัยเก๋า-ต่างชาติ” ที่มีเงินพร้อมซื้อบ้านเพื่อวางแผนตากอากาศและพักผ่อนวัยเกษียณ สะท้อนชัดศักยภาพทำเล “เขาใหญ่” เป็นหนึ่งเดสติเนชันที่ผู้บริโภคต้องการอยู่อาศัยในระยะยาว พร้อมประกาศความภาคภูมิใจครั้งสำคัญหลังโปรเจกต์บ้านตากอากาศสุดหรู CASA VACANZA Khao Yai คว้ารางวัลเกียรติยศ Best Housing Development (Khao Yai) จากเวที “PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 19” ตอกย้ำความสำเร็จ ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำในเขาใหญ่

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศสุดหรูระดับลักชัวรี “คาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่” เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศ อย่าง PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้บริษัทและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการออกแบบ และการพัฒนาโครงการ โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งการได้รับรางวัล Best Housing Development (Khao Yai) ในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของเคพีเอ็น เรสซิเดนซ์ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตพักผ่อนเหนือระดับท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจที่สุดโครงการ “คาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่” (CASA VACANZA Khao Yai) เป็นโครงการคฤหาสน์สุดหรูชั้นเดียว สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Nature is the Art of Life : ให้ธรรมชาติเป็นผู้เติมเต็มศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ” โดดเด่นที่การออกแบบบ้านแต่ละหลังตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาเล่นระดับ เปิดรับชมวิวได้แบบพาโนรามา 360° และคำนึงถึงทิศทางลมและแสงแดดเป็นสำคัญ ทำให้สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการพักผ่อนโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของเขาใหญ่และสัมผัสอากาศที่เย็นสบายได้ตลอดทั้งปี พร้อมเติมเต็มความอบอุ่นภายในบ้านด้วยการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊คที่สร้างความหรูหรา และมีความแข็งแรง คงทน ยั่งยืน การดีไซน์ฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และวาง Lay out แบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัว รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย มีโซนให้สามารถจัดแคมปิ้งกลางแจ้ง หรือปรับเป็นพื้นที่สำหรับการดูดาวได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบบ้านให้มี Floor to ceiling ที่สูงถึง 5.8 เมตร แบบที่ไม่มีใครออกแบบเช่นนี้มาก่อน ทำให้บรรยากาศภายในบ้านโปร่ง โล่ง เปิดรับลมพัดสบายตลอดทั้งปี และการดีไซน์ให้บ้านมีพูลวิลล่าน้ำอุ่นส่วนตัวที่ใช้งานได้จริง นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางตามแนวคิด Italy Tuscany Garden โดยออกแบบสวนสวยท่ามกลางทิวป่าเขา ริมธารน้ำ และโดมกลางสวน ช่วยเสริมให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายเสมือนพักผ่อนอยู่ในเมืองท่องเที่ยวแถบยุโรปโดยมีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ แบบบ้าน Gladiolo (กลาดิโอโล) มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 575 ตร.ม. ขนาด 350-474 ตร.ว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ แบบบ้าน Mughetto (มูเก็ตโต) มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 313 ตร.ม. ขนาด 157-240 ตร.ว. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ และแบบบ้าน Delfinio (เดฟินิโอ) มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 201 ตร.ม. ขนาด 115-126 ตร.ว. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ ด้วยจำนวนยูนิตเพียง 43 ยูนิตเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ดื่มด่ำกับความสงบได้อย่างเต็มที่ ในราคาเริ่มต้นที่ 14.9 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท“ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2567 มีลูกค้าที่นัดหมายเข้ามาเยี่ยมโครงการเป็นจำนวนมาก และเราสามารถทำยอดขายได้อย่างดีเกินความคาดหมายที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 50% จากกลุ่มผู้ซื้อ 3 อันดับแรก คือ กลุ่มเศรษฐีไทยจากกรุงเทพฯ เป็นหลัก เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มวัยใกล้เกษียณ และกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีครอบครัวเป็นคนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงและมีความพร้อมในการซื้อบ้านเพื่อวางแผนพักผ่อนในระยะยาว โดยมีเหตุผลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย มาจากความต้องการพื้นที่ส่วนตัว และการออกแบบขนาดที่อยู่อาศัยที่เน้นไปที่พื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอในการรองรับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการ คาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่ มีการออกแบบที่อยู่อาศัยให้รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจที่สุด และเป็นการตอกย้ำศักยภาพของเขาใหญ่ ในฐานะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ผู้บริโภคต้องการไปใช้ชีวิตหลังเกษียณหรืออยู่อาศัยในระยะยาวมากที่สุดด้วย”โดย PropertyGuru Thailand Property Awards จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี 2548 และปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 ถือเป็นเวทีสุดยอดรางวัลแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ถูกจัดขึ้นมายาวนานที่สุด เพื่อสนับสนุนและช่วยยกระดับมาตรฐานการพัฒนาและการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับว่าเป็นรางวัลที่ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือมากที่สุด ผ่านการตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการอิสระ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆของวงการอสังหาฯ ในประเทศไทย