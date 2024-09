DMT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ ด่านดินแดง

ทางยกระดับดอนเมือง เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง เพื่อยกระดับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่อผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข สำหรับรองรับผู้ใช้บริการที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยใช้ระบบ DC Fast charge ขนาด 120 กิโลวัตต์ หากแบตเตอรี่หมดใช้เวลาชาร์จไฟโดยเพียง 15 นาที วิ่งต่อได้โดยแบตเตอรี่ไม่หมดบนทางยกระดับอุตราภิมุข

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ ด่านดินแดง ว่า ในปัจจุบันนโยบายการลดมลพิษด้วยการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศ และบริษัทมีนโยบายด้าน ESG ที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็น EV ดังนั้นการติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV)กรณีประสบปัญหาประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เหลือน้อย ไม่พอที่จะวิ่งบนเส้นทางได้ 2) เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และรถปฏิบัติการของบริษัท 3) เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของลูกค้าผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข 4) เพื่อช่วยลดควันพิษจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และมลพิษทางเสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางถึงจุดหมายโดยไม่เสี่ยงที่จะแบตเตอรี่หมดบนทางยกระดับอุตราภิมุข ผู้ใช้ทางที่มีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ Tollway Call Center 1233 หรือ Line Official Account ของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทได้ปรับปรุงศูนย์อำนวยความสะดวกบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง ภายใต้แนวคิดอาคารลดโลกร้อน เพื่อเป็นจุดอำนวยการสำหรับผู้ใช้บริการ“นอกจากนั้น เพื่อรองรับรถปฏิบัติการของบริษัทที่จะเปลี่ยนถ่ายจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถพลังงานไฟฟ้า โดยปัจจุบันบริษัทได้เริ่มทยอยเปลี่ยนรถยนต์ผู้บริหารจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีเป้าหมาย 100% อีกทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ DMT ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065และยังเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมภายนอกด้วย โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าสู่ Carbon Neutrality และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ด้วยการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม” ดร.ศักดิ์ดา เผยดร.ศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อำนวยความสะดวก ให้ทันสมัย ประกอบไปด้วย ห้องพักอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน ห้องสุขาพร้อมรองรับคนพิการ และระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก DMT บน Line Official Account @donmuangtollway ยังสามารถใช้แต้ม DMT แลกรับสิทธิในการชาร์จไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินได้อีกด้วยสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “3C Tollway EV Way” ประกอบด้วย Clean Energy, Convenient และ Comfortable เพื่อให้เป็นสถานีรูปแบบที่มีความสะดวกสบายและเน้นความเป็น Clean Energy สะท้อนวิถีชีวิตของผู้ใช้รถไฟฟ้าที่รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเภทการชาร์จของตู้ชาร์จไฟฟ้าเป็นแบบรวดเร็ว โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Charger) ขนาดกำลังไฟฟ้า 120 กิโลวัตต์ 2 หัวชาร์จนอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านความช่วยเหลือ ดูแลผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข โดยมีทีมงาน DMT Smart Assistant ประกอบไปด้วยพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานปฏิบัติการพิเศษ และพนักงานรถยก ที่ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ (Operation Control Center : OCC) ประสานการทำงานกับระบบ กล้อง AI CCTV เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบนทางยกระดับอุตราภิมุข ทีมงานเหล่านี้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้ทางภายใน 12 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีตลอดกว่า 2 ปี บริษัทได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านระบบยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย โดยมีวิทยากรชั้นนำของสถาบันยานยนต์ มาอบรมและเสริมเทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากยานยนต์ไฟฟ้าทั้งการกู้ภัยและดับเพลิงให้ทีมงานเพื่อความพร้อมเข้าช่วยเหลือดูแลรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขมั่นใจได้ในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง