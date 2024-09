เวฟ บีซีจี ปลื้มทางยกระดับดอนเมือง องค์การก๊าซเรือนกระจกมอบใบประกาศรับรองลดคาร์บอนฟุตพรินต์

เวฟ บีซีจี ปลื้ม “ทางยกระดับดอนเมือง” ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมร่วมแสดงความยินดีในฐานะผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการประเมินและได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE เปิดเผยว่า บริษัทเวฟ บีซีจี ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ WAVE ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เนื่องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO มอบประกาศนียบัตรรับรองการแสดง คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) แก่องค์กรที่ผ่านการรับรองในปีงบประมาณ 2567ใบรับรองดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงการที่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ การชดเชยคาร์บอน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ได้มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์หรือองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมคาร์บอนต่ำ“เวฟ บีซีจี ในฐานะผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าว มีความยินดีอย่างยิ่ง และได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร โดยเวฟ บีซีจียังมีการให้บริการกับ บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองอย่างต่อเนื่องในการให้การปรึกษาวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions)” นายถิรพงศ์ กล่าวทั้งนี้ บริษัทเวฟ บีซีจี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความยั่งยืน การจัดการคาร์บอน และกระบวนการทวนสอบ รวมถึงประสบการณ์ในด้านให้คำปรึกษา ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) เพื่อช่วยโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยบริษัท เวฟ บีซีจี ให้บริการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับความยั่งยืน ประกอบด้วย Consulting & Advisory: ให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรClimate Project: ให้บริการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ การเกษตร และภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable agriculture) เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่น การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wet and Dry: AWD) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวได้ถึง 45% นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการตรวจสอบ การรายงาน และการทวนสอบ (Monitoring, Reporting, and Verification: MRV) โดยใช้เทคโนโลยีโดรนและดาวเทียมTrading & Brokerage: ให้บริการรวบรวมและจัดหาคาร์บอนเครดิตและใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากลInnovation & Marketing: ให้บริการด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์จากการจัดงานอีเวนต์ ให้เป็นการจัดงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral Event