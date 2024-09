'อาคารสินธร' ชูแนวคิด ‘E-S-G’ ตอกย้ำผู้นำออฟฟิศรักษ์โลก รับเทรนด์ยั่งยืนในไทย

‘กลุ่มสยามสินธร’ ตอกย้ำความสำเร็จวิถีธุรกิจยั่งยืน ปั้น ‘อาคารสินธร’ รวม 1.4 แสน ตร.ม.สู่อาคารสำนักงานมาตรฐานระดับโลก LEED (O+M) GOLD และ FITWEL โดดเด่นด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘E-S-G’ ตอกย้ำเป้าหมาย Net Zero ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ ดันเทรนด์อาคารสำนักงานสีเขียวโตแรง

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน บริษัท สยามสินธร จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบัน เทรนด์ตลาดอาคารสำนักงานยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) และ ESG โดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) กำลังเป็นตลาดที่ได้รับการตอบรับจากผู้เช่ามากขึ้น โดยผู้เช่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะไม่ได้มองเฉพาะทำเลที่ตั้ง และความสวยงามของอาคารเท่านั้น แต่ยังมองถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของอาคารในการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการน้ำและของเสีย การจัดการขยะผ่านกระบวนการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียวไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการทำงานอาคารสินธร เป็นสำนักงานระดับพรีเมียมบนถนนวิทยุ เป็นอาคารสำนักงานในกลุ่มสยามสินธร ที่ดูแลและดำเนินการโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการอาคาร โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 3 อาคาร คือ สินธรทาวเวอร์ 1 ความสูง 12 ชั้น สินธรทาวเวอร์ 2 และ 3 ซึ่งมีความสูง 15 และ 29 ชั้นตามลำดับ และอาคารกลาสเฮาส์ มีพื้นที่อาคารรวม 140,000 ตารางเมตร ซึ่งจุดเด่นของอาคารสินธรทั้ง 3 อาคาร นอกจากทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง เดินทางสะดวกแล้ว ยังเป็นหนึ่งในโครงการประหยัดพลังงาน และอาคารสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ใช้อาคาร ที่มีการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด ‘E-S-G’ ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่นำมาสู่การยอมรับและสามารถคว้ารางวัลอาคารมาตรฐานโลกได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ มาตรฐาน LEED GOLD (Leadership in Energy & Environmental Design) และ FITWEL ระดับ 2 ดาวโดยอาคารสินธร ได้รับรองมาตรฐาน LEED GOLD ประเภท LEED for Operation and Maintenance (O+M) จาก US Green Building Council ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่มอบให้อาคารที่มีการดูแลรักษาอาคารที่มีอยู่เดิมที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนอีกรางวัลที่ได้รับคือ มาตรฐาน FITWEL ระดับ 2 ดาว ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดยกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) และดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินและจัดอันดับอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน ด้วยเป้าหมายให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร"เราส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล การได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (O+M) GOLD และ FITWEL เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง" นายสืบพงษ์กล่าว และว่า และจากแนวคิดของ ESG ทำให้ใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศที่ดี การติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคา พร้อมทั้งจัดให้มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการให้ผู้เช่าและพนักงาน ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากคนทำงานยุคใหม่จะให้ความใส่ใจกับปัญหาด้านมลพิษและหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น