ทิสโก้เผย Fed ลดดอกเบี้ยมากกว่าคาด ชี้ปีนี้อาจลดต่ออีก 0.5% และปี 68 ลงอีก 1-1.25%

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในอัตรา 0.5% (-50bps) สู่ระดับ 4.75-5.00% โดย Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ และ Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 0.25% (-25bps) โดยในรายงานผลการประชุมระบุว่า คณะกรรมการมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ได้อย่างยั่งยืน และมองว่าความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานและเสถียรภาพด้านราคายังค่อนข้างสมดุลนาย Jerome Powell ประธาน Fed ระบุในแถลงการณ์หลังการประชุมว่า จะยังคงยึดหลักของข้อมูลที่เข้ามาเป็นสำคัญ (Data Dependent) และนาย Powell ได้ระบุต่อว่า Fed ไม่ได้ปรับดอกเบี้ยนโยบายช้าเกินไป ("We don't think we're behind") และ Fed เองมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยให้ช้าจนเกินไป อย่างไรก็ดี นาย Powell ยังคงย้ำว่าทางคณะกรรมการยังไม่เร่งรีบที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหากอิงจาก Dot Plot ซึ่งสะท้อนว่า Fed กำลังพยายามปรับลดความคาดหวังของตลาดที่มองว่า การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในครั้งถัดๆ ไป อาจเกิดขึ้นในอัตราที่มากกว่าปกติ (เกิน 25bps)ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% นั้น เป็นการปรับลดลงในอัตราที่มากกว่าปกติ โดยหลักเพื่อหนุนตลาดแรงงานไม่ให้อ่อนตัวลงไปมากกว่านี้ (Preemptive Cut) เพราะตลาดแรงงานที่เคยตึงตัวมากในช่วงก่อนได้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นแล้ว และหากอัตราการว่างงานไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่า Fed ประเมินไว้ที่ระดับ 4.4%สำหรับในระยะต่อไป ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้มองว่า Fed จะกลับมาปรับลดดอกเบี้ยอีก 0.5% แบ่งเป็นเดือนพฤศจิกายน ลดอีก 0.25% และเดือนธันวาคมลงอีก 0.25% และสำหรับปี 2568 คาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยได้ราว 1-1.25% (100-125bps) โดยมองว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี Fed อาจลดดอกเบี้ยได้ 1 ถึง 2 ครั้ง และมีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยเพียงไตรมาสละครั้งหลังจากนั้น