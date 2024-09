"ปลูกผักเพราะรักแม่" เคาะขาย IPO หุ้นละ 6.70 บาท เปิดจอง 23-25 ก.ย.นี้

บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่ (OKJ) เคาะราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 159,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท ระยะเวลาจองซื้อ 23-25 กันยายน 2567 โดยมี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายOKJ ประเภทธุรกิจให้บริการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ "Be Organic from Farm to Table" รวมถึงบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ โดยเน้นการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) และนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบหลักที่เป็นอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีสุขภาพที่แข็งแรงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครังนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง เท่ากับ 169.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครังนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 609 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 24.13 เท่า