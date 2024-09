หลักทรัพย์บัวหลวงเปิดตัวโครงการ The Stock Master 2024 ปีที่ 13

หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัวโครงการ "The Stock Master 2024" หลักสูตรสร้างนักลงทุนคุณภาพแบบ “รู้จริงกับสนามจริง” ในปีที่ 13 มาภายใต้แนวคิด "DIY Investor vs. Auto Investing เลือกลงทุนเองหรือลงทุนอัตโนมัติ" คอร์สเรียนการลงทุนเพื่อสอนให้คุณสามารถเลือกลงทุนเองได้อย่างมั่นใจกับตลาดหุ้นรอบใหม่ และเข้าใจวิธีการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนระยะยาวด้วยการลงทุนแบบอัตโนมัติ เรียนครอบคลุมความรู้ใน 4 มิติ “สร้าง เร่ง แก้ ติดตาม” ตลอด 4 สัปดาห์ และทบทวนย้อนหลังได้ พร้อมเสริมด้วย VDO e-Learning ปูพื้นฐานสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ต.ค.67

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอด12 ปีที่ผ่านมา โครงการ The Stock Master หลักสูตรเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนแบบ “รู้จริงกับสนามจริง” ของหลักทรัพย์บัวหลวง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเราได้ออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยปรับเปลี่ยนเรื่องลงทุนที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่าย ทั้งเรื่องแนะนำเทคนิคการลงทุน รวมถึงเครื่องมือลงทุนออนไลน์ที่เหมาะสมทันสมัยต่อกระแสการลงทุนและพฤติกรรมของนักลงทุนในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีที่ 13 นี้ โครงการ The Stock Master 2024 มาในธีม "DIY Investor vs. Auto Investing เลือกลงทุนเองหรือลงทุนอัตโนมัติ "หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ใน 4 มิติ “สร้าง เร่ง แก้ ติดตาม” ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวอย่างสบายใจ ซึ่งในปีนี้ได้ระดมทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ นำโดยทีมงานนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ไฟแรง และวิทยากรรุ่นเก๋าอย่าง ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล และเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน ที่มาให้ความรู้ในหลากหลายมิติ พร้อมแนะนำเครื่องมือลงทุนออนไลน์ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่จะเป็นตัวช่วยเสริมพอร์ตให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน เช่น การออมหุ้นและกองทุนรวมแบบอัตโนมัติที่มีมืออาชีพคอยดูแลปรับพอร์ตตามสถานการณ์ให้อัตโนมัติ ซึ่งการลงทุนแบบอัตโนมัติจะทำให้พอร์ตของนักลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงอยู่กับหลักทรัพย์บัวหลวง พิเศษกับ VDO e-Learning ที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคนรุ่นใหม่จะมาปูพื้นฐานผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนรู้ในเนื้อหาสุดเข้มข้นจากทั้ง 4 Class ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19, 26 ต.ค. และ 2, 9 พ.ย.67สำหรับปีนี้จะแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 4 เรื่องหลัก คือ 1.Online Class & On Ground Exclusive Day สร้าง..รู้จักวิธีลงทุนเอง VS ระบบอัตโนมัติทำงาน” ความพิเศษของคลาสนี้นอกจากจะได้รับชม VDO e-Learning ที่จะพานักลงทุนมือใหม่ไปทำความรู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) การออมหุ้นอัตโนมัติ กองทุนรวม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้พบทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพตัวจริงในงาน Exclusive Day ที่จะมาสอนกันสดๆ พร้อมตอบทุกคำถามเรื่องการลงทุนที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค.67 ณโรงแรมดุสิตธานี รับจำนวนจำกัดโดยจะมาแนะนำเทคนิคการสร้างกลยุทธ์การลงทุนแบบอัตโนมัติ ด้วยการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ (Auto Top Funds Portfolio) ที่เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกและมีมืออาชีพคอยดูแลปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ รวมถึงการออมหุ้นอัตโนมัติ (Auto Accumulation) ด้วยกลยุทธ์ DCAMIX ผ่านการ DCA แบบรายวัน ใน ETF หรือ DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีไทย สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม พิเศษด้วยช่วง Special Session ที่นักวิเคราะห์มืออาชีพของเราจะมาฉายภาพตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่งหลังปี 67 และวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน พร้อมแนะเทคนิคสร้างพอร์ตให้แข็งแกร่งช่วงตลาดผันผวน2.Online Class 2 “เร่ง..แบ่งสินทรัพย์ให้เติบโต พร้อมกระจายความเสี่ยง” ก่อนเริ่มต้นเรียนรู้คลาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รู้จักวิธีการลดความเสี่ยง ด้วยตราสารแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) และสินค้าในตลาด TFEX ผ่านวิดีโอ e-Learning ก่อนจะมาเริ่มเรียนรู้กันต่อในคลาสที่ 2 ที่มืออาชีพจะมาสอนวิธีเลือกสินทรัพย์ในช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจ พร้อมปรับกลยุทธ์การลงทุนด้วยการคัดกองทุนตัวท็อปเพื่อให้สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์พิเศษด้วย Special Session ที่จะพาไปหาโอกาสทำกำไรใช้เงินน้อยแต่ต่อยหนักด้วย DW พร้อมจัด Workshop เทรด DWในช่วงตลาดไซด์เวย์3.Online Class 3 "แก้..งัดทุกประสบการณ์ลงทุนแบบเจ็บๆ แนะนำวิธีปรับพอร์ตการลงทุน" คลาสนี้จะได้เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการปรับพอร์ตหุ้น ด้วยเครื่องมือลงทุนออนไลน์ของหลักทรัพย์บัวหลวงอย่าง Trade Master ผ่าน VDO e-Learning ก่อนจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องในคลาส 3 ที่เนื้อหาเริ่มเข้มข้นมากขึ้น เช่น สอนรับมือตลาดผันผวนด้วยระบบการจัดการพอร์ตแบบอัตโนมัติ เจาะลึกวิธีทำอย่างไรให้พ้นจากวิกฤต จุดไหนต้อง Cut-Loss พิเศษด้วย Special Session ที่จะมาเล่ามุมมองอนาคตหุ้นไทยพร้อมแชร์ประสบการณ์ทำอย่างไรให้รอดปลอดดภัยในช่วงตลาดไม่นิ่ง4.Online Class 4 “ติดตาม..สอนดูมุมมองอนาคตการลงทุนให้ไม่หลุดทุกสถานการณ์ ด้วยเครื่องมือลงทุนออนไลน์” สำหรับคลาสเรียนสุดท้ายนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคนรุ่นใหม่จะพาไปรู้จัก iTracker เครื่องมือลงทุนออนไลน์ที่จะช่วยวัดผลการลงทุนหุ้นและติดตามพอร์ตลงทุนทุกสินทรัพย์ด้วย Consolidated Portfolio ผ่านการรับชม VDO e-Learning ก่อนที่จะมาเรียนรู้กันต่อในคลาส 4 ที่มืออาชีพจะมาเผยเคล็ดลับลงทุนด้วยการจัดพอร์ตสไตล์ (DIY VS Auto Investing)ปิดท้ายด้วยการจัด Workshop วิธีดูหุ้นเติบโต อ่านกราฟหุ้นเป็นไม่ง้อตำรา"ตลาดหุ้นที่มีความผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังโครงการ The Stock Master 2024 จึงอยากฉายภาพให้เห็นว่า การกระจายน้ำหนักการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นๆ นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมปรับสมดุลของพอร์ตได้อย่างดีเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนของผู้ลงทุนจริงใน Auto Top Funds Portfolio ที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น โดยนับตั้งแต่ต้นปี 67 สร้างผลตอบแทนสูงสุด 7.35% สำหรับพอร์ตความเสี่ยงสูง เมื่อเทียบกับ SET ที่ -2.03% (ตัวเลข ณ 5 ก.ย.67)" นายบรรณรงค์ กล่าวสำหรับกิจกรรมพิเศษในปีนี้นอกจากเนื้อหาการเรียนรู้จะมีความเข้มข้นและสามารถถามตอบทีมวิทยากรมืออาชีพได้แบบส่วนตัวแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน Wealth CONNEX จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.67 พร้อมรับ e-Certificate เมื่อเช็กอินเข้าเรียน Onsite และ/หรือ Online Class ประจำสัปดาห์ครบทั้ง 4 Class พิเศษด้วยกิจกรรมร่วมสนุกประจำสัปดาห์ ลุ้นรับ DR01 เข้าพอร์ตลงทุน และของรางวัลพิเศษมากมาย ทั้งนี้โครงการThe Stock Master 2024 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ต.ค.67 ผ่านแอป Wealth CONNEX หรือแอป Streamingพิเศษเมื่อสมัครและชำระเงินเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 ก.ย.67 รับ Welcome Package อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ www.bualuang.co.th/thestockmaster