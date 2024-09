ซัมมิท แคปปิตอลปลื้มคว้า 3 รางวัลใหญ่ในงาน The Best Contact Center Awards 2024

กล่าวว่า ซัมมิท แคปปิตอลได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล ในงาน “TCCTA Contact Center Awards 2024” ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการ Contact Center ที่มีผลงานโดดเด่นในการยกระดับคุณภาพการบริการและการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างยอดเยี่ยมโดยบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ได้รับการยกย่องใน 3 รางวัลใหญ่ ประเภทองค์กร (Corporate) ได้แก่1.The Best Contact Center of the Year 20242.รางวัลเหรียญทอง The Best Workflow Contact Center 20243.รางวัลเหรียญทอง The Best Technology Innovation 2024"การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา เราจะไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด"ทั้งนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ยังมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้ครบรอบ 30 ปีของบริษัท เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทย ภายใต้แนวคิด “I TRUST" ภายใต้แนวคิด “I TRUST” ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว บริการที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม