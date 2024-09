STA ผ่านการประเมิน ILO มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

“ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี” ยกระดับ ESG สู่ผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราของโลกอย่างยั่งยืน หลัง “ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาพิษณุโลก” ผ่านการประเมิน “ILO 11 Indicators of Forced Labour” ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ The International Labour Organization (ILO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินสากลระดับเวิลด์คลาสโดยสหประชาชาติ (UN) เพื่อตรวจสอบและป้องกันการใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่สมัครใจในห่วงโซ่อุปทานครบทั้ง 11 ตัวชี้วัด พร้อมตอกย้ำนโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG มาอย่างยาวนาน โดยในด้าน Social บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาพิษณุโลก” ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ILO “11 Indicators of Forced Labor” ภายใต้ Project Pilot Factory for Human Rights Standard ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organization (ILO) โดยสหประชาชาติ (UN) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในระดับโลกและภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมยางของไทยนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2 รางวัลสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566 รวมถึงมีการดำเนินโครงการเพื่อดูแลสังคม เช่น การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ ครอบคลุมพนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยมีการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และยึดหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้าน Environmental ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,993.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนในด้าน Governance ได้ดำเนินนโยบาย เช่น บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลาและโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์การประเมิน ILO “11 Indicators of Forced Labor” ภายใต้ Project Pilot Factory for Human Rights Standard ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ถือเป็นมาตรฐานสากลระดับ World Class ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมถึงมีการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจยางพาราระดับสากลอย่างยั่งยืน โดย 11 Indicators of Forced Labor ของ ILO เป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยการประเมินให้องค์กรสามารถตรวจสอบและป้องกันการใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่สมัครใจในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้แน่ใจว่าแรงงานในองค์กรและห่วงโซ่การผลิตได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่ได้ถูกบังคับ โดยบริษัทชั้นนำของโลกต่างให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานเป็นอย่างมากบริษัทนับว่าเป็นบริษัทยางพารารายแรกในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวครบทั้ง 11 ตัวชี้วัด รวมถึงบริษัทในเครือ STA ที่เคยผ่านการประเมิน ILO แล้วเช่นกัน ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลสังคมและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การเป็น “องค์กรแห่งยางสีเขียว” (Green Rubber Company)“เรามีความภาคภูมิใจที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ILO 11 Indicators of Forced Labor ครบทั้ง 11 ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตการผ่านการประเมินไปยังบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอื่นทั่วประเทศ และจะรักษาการปฏิบัติตามแนวนโยบายที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานและครอบครัวศรีตรังทุกภาคส่วน” นายวีรสิทธิ์ กล่าว