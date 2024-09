BEM เดินหน้าสู่อนาคตด้วยการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท

ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) นับว่าเป็นการออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ของ BEM มูลค่าเสนอขายรวม 7,000 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำด้วยยอดจองกว่า 1.5 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและแข็งแกร่งตามแนวทางความยั่งยืนที่ดีตลอดมาของ BEM โดยการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด อายุ 3-12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.16%-4.16% ต่อปี ซึ่ง BEM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวว่า “BEM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การสนับสนุนและเลือกลงทุนในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ BEM ทั้งนักลงทุนพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องและนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BEM อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BEM ได้วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้นับเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 5 ของ BEM ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ซึ่งตรงตามเกณฑ์คัดกรองทางเทคนิค (Technical Screening Criteria) ของมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thailand Taxonomy) และเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนอาเซียน (ASEAN Taxonomy) โดยมี DNV (Thailand) Co., Ltd. เป็นผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้จะนำไปใช้เพื่อลงทุน และ/หรือ ทดแทนเงินลงทุนในโครงการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด (Clean Transportation) ซึ่งมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้ BEM มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ทั้งองค์กรรวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย”