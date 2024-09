กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ครึ่งปีแรกบัญชีลูกค้าเทรดหุ้นนอกโต 50%

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ สร้างผลงานประทับใจครึ่งปีแรกครองมาร์เกตแชร์ลูกค้ารายย่อยติดท็อป 3 พร้อมตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่งภายใน 3 ปี เผยปีนี้ลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเพิ่ม 50% มูลค่าพอร์ตสะสมกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทมองช่วงที่เหลือของปีนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศยังเติบโตต่อ ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่แม้มีความผันผวนแต่มีปัจจัยบวกจากการเลือกตั้ง ที่พบว่าสถิติที่ผ่านมาหลังประกาศผลตลาดหุ้นจะขานรับในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงแม้มีแรงกดดันจากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวช้าแต่มูลค่ายังต่ำเมื่อเทียบกับโอกาสการเติบโตชูจุดแข็งธุรกิจบริการเทรดหุ้นนอกเติบโตแข็งแกร่ง ด้วยบริการผ่านแอปพลิเคชัน KTX Inter Trade ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน รองรับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดบัญชีครั้งเดียว เทรดได้ 26 ประเทศ 34 ตลาดหลักทรัพย์ เข้าถึงข้อมูลตลาดแบบ Real-time ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อเติมเงินผ่าน Krungthai NEXT ฟรี! ค่าธรรมเนียมยื่นแบบ W-8Ben ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เทรดหุ้นตลาดฮ่องกง สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินในระบบเทรดได้แบบ Real-time สามารถโอนเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ฮ่องกงเข้าบัญชีเทรดได้ภายในวันเดียวกันม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) เปิดเผยความสำเร็จของแอปพลิเคชัน KTX Inter Trade ในงานสัมมนา ‘Invest Globally with KTX Inter Trade Platforms’ ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา KTX ได้ขยายบริการไปสู่นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนไปยังตลาดต่างประเทศด้วยการเปิดแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นต่างประเทศออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน KTX Inter Trade ซึ่งบริการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจาก 6 เดือนแรกของปี 2567 KTX สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดลูกค้ารายย่อยสูงเป็นท็อป 3 ของอุตสาหกรรม โดยมีจำนวนบัญชีใหม่เติบโตขึ้นกว่า 50% มูลค่าพอร์ตลงทุนสะสมของลูกค้ารวมมีมูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท ส่วนภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศของไทยใน 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่ที่ 377 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นกว่า 19% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2566สำหรับช่วงที่เหลือของปีนี้ KTX คาดว่า ตลาดที่นักลงทุนไทยไปลงทุนหุ้นต่างประเทศจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย KTX มีมุมมองต่อตลาดต่างประเทศในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 KTX ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะยังคงมีความผันผวน โดยได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จากปัจจัยแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ดีกว่าคาด แม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ แต่จากสถิติตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย้อนหลัง มักจะปรับตัวขึ้นหลังผลการเลือกตั้ง ขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชีย เช่น ตลาดหุ้นฮ่องกง คาดว่ายังคงเผชิญความท้าทายต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ช้ากว่าที่ตลาดคาด แต่ยังมีปัจจัยหนุนจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะๆ และเล็งเห็นผลมากขึ้น ประกอบกับตลาดหุ้นยังคุ้มค่าในแง่การประเมินมูลค่าจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและมองหาโอกาสผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวโดยจุดเด่นที่ส่งผลให้บริการนี้ของ KTX เติบโต เนื่องจากแอปพลิเคชัน KTX Inter Trade มีจุดเด่นคือ เปิดบัญชีครั้งเดียว เทรดได้ 26 ประเทศ 34 ตลาดหลักทรัพย์ และยังมอบสิทธิประโยชน์ฟรีในการเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบ Real-time ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อเติมเงินผ่าน Krungthai NEXT ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นแบบ W-8Ben ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการเทรดหุ้นตลาดฮ่องกง และสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินในระบบเทรดได้แบบ Real-time รวมถึงนักลงทุนสามารถโอนเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ฮ่องกงเข้าบัญชีเทรดได้ภายในวันเดียวกัน รองรับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้ยังมอบโปรโมชันพิเศษตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-30 ธ.ค.2567 เทรดหุ้นอเมริกากับ KTX ค่าคอมขั้นต่ำเพียง 4.99 ดอลลาร์สหรัฐ“จากผลประกอบการข้างต้น รวมถึงการสร้างมาตรฐานในการให้บริการและดูแลลูกค้าที่ดี และการพัฒนาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้ขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการเป็นผู้ให้บริการสำหรับตลาดลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศภายใน 3 ปี” ม.ล.ทองมกุฎ กล่าว