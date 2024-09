Liberator เติบโตต่อเนื่องยอดซื้อ-ขายพุ่งทะลุ 17,950 ล้านบาท สนับสนุนนักลงทุนรุ่นใหม่ด้วยคลาสเรียน หุ้น101

กล่าวว่า “เราตั้งใจสร้าง LIBFAM Subscription Model เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนให้ลูกค้า โดยยึดมั่นวิสัยทัศน์ “ค่าคอมเหมาจ่าย ทางเลือกใหม่ที่เท่าเทียม” และในเดือนที่ผ่านมา กิจกรรม “LIBFAM Community” ได้รับกระแสตอบรับที่เกินคาด กับกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการลงทุน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการลงทุนที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการกระชับความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็สามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการลงทุนได้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน”"เราต้องขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และพวกเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเต็มที่!"“เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับในเดือนสิงหาคมที่หุ้นเกิดการรีบาวนด์ และครอบครัว LIBFAM ของเรายังคงเดินหน้าลุยศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนตลอดทั้งเดือน ผ่าน LIBFAM Community ที่ได้จัดกิจกรรมกว่า 20 กิจกรรม เช่น LIBFAM SHE INVESTS, LIBFAM STOCK101 THE GAIN Classroom และ LIBFAM TFEX101 เพื่อให้เพื่อนๆ นักลงทุนทุกเพศทุกวัยได้เรียนรู้และผ่อนคลายไปกับกิจกรรมที่สนใจ”“เชื่อว่าเพื่อนๆ ชาว Liberator ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมต่อและเสริมสร้างความรู้ผ่านการเรียนรู้หลากหลายสไตล์” น.ส.ภาวลิน กล่าวทิ้งท้ายสำหรับเดือนกันยายนนี้ยังมีกิจกรรมเพียบอีกเช่นเคยอัปเดตกิจกรรมได้ที่นี่ : https://www.liberator.co.th/article/view/lib-calendar-2024-09 เพียงเปิดพอร์ตกับ Liberator เทรดคุ้ม “ค่าคอมเหมาจ่าย ทางเลือกใหม่ที่เท่าเทียม” เรียนรู้สนุกตลอดทั้งปี!! สำหรับลูกค้าที่เปิดพอร์ตใหม่สามารถเทรดฟรีแบบไม่มีค่าคอมได้ 1 เดือนเต็มๆสมัครได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/LOpenAcc นอกจากเทรดหุ้นไทยแล้ว ยังสามารถเทรดหุ้น US กับ Liberator ได้แล้ววันนี้ โดยศึกษาข้อมูลได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBUSonWeb