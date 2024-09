สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบพบว่า CoinEx ได้ให้บริการจัดระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเก็บค่าธรรมเนียม และมีการชักชวนและประชาสัมพันธ์ให้มาใช้บริการของ CoinEx ในประเทศไทย ผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นภาษาไทย ได้แก่ Facebook Twitter (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น X) Medium และ Telegram และพบว่า นายพุฒิพงศ์ได้แสดงตนว่าเป็น Partner of CoinEx Thailand โดยเป็นผู้ดูแลบูธ CoinEx ในงาน Thailand Crypto Expo 2022 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และขึ้นบรรยายบนเวทีเพื่อชักชวนประชาชนมาใช้บริการของ CoinEx นอกจากนี้ นายพุฒิพงศ์ยังเป็นผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ในฐานะ Partner of CoinEx Thailand เพื่อสอบถาม ก.ล.ต. เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับ CoinEx รวมทั้งนายพุฒิพงศ์ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลห้องสนทนาใน Telegram ชื่อ “CoinEx Official Thailand เพื่อทําให้การซื้อขาย Crypto ง่ายขึ้น” โดยมีการส่งข้อความในลักษณะประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายอันทำให้ CoinEx เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากบุคคลไปใช้บริการมากขึ้นการกระทำของ CoinEx และนายพุฒิพงศ์ เข้าข่ายร่วมกันประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่ง CoinEx ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้วรวมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) พิจารณาดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์ม CoinEx ในประเทศไทย ตามกระบวนการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งนี้ การปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ถือเป็นดุลยพินิจของกระทรวง DE และศาล โดยระยะเวลาดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีพร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน SEC Check First และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ investor alert ลิงก์นี้ ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทาง Facebook page “สำนักงาน กลต.” หรือ Sec Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป