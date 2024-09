ธอส.เปิดขายชุดวิมานเมฆ Plus หน่วยละ 1 ล้านบาทเริ่ม17 กันยายนนี้

เปิดเผยว่า หลังจากสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus ได้รับการตอบรับจากผู้รักการออมเป็นอย่างมาก ธอส.จึงพร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยในการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น โดยจัดทำสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus ปี 2567 หน่วยละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าโดยให้ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.70% ต่อปี (เมื่อฝากครบ 2 ปี) และยังมีโอกาสถูกรางวัลทุกเดือน รวม 24 ครั้งประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 40 รางวัล ต่อหมวด รวม 120 รางวัล อีกทั้งยังมีรางวัลเลขท้าย 1 ตัว รางวัลละ 1,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) โดยคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.4444% ดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย พิเศษสุด! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ Plus ปี 2567 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 และซื้อสลากตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2567จะได้รับของสมนาคุณ เช่น Gift Voucher Black canyon มูลค่า 250 บาท Smart watch มูลค่า 1,990 บาท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ Plus ปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กันยายน 2567ผ่านสาขาของธนาคาร โดยซื้อสลากออมทรัพย์ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 เป็นต้นไป ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN หรือสาขาของธนาคาร โดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567