KH Academy ผนึก 5 โบรกเกอร์ เปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst รุ่น 2

นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยให้ความสนใจในเรื่องของการเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ หุ้น กองทุนส่วนบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนความสนใจในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น KH Academy จึงได้เปิดตัวหลักสูตร Prep for Investment Analyst เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานพื้นฐานในฐานะนักวิเคราะห์การลงทุนให้แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยหลักสูตร Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 2 ยังคงได้รับร่วมมือจากนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในวงกว้าง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี“สำหรับ Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 2 เป็นการสานต่อโครงการต่อเนื่องจาก Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1 ที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนในอนาคต โดยหลักสูตร Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 2 นี้จะยังคงมีเข้มข้นทั้งในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติจากการจัดกิจกรรม Workshop ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรได้ลงมือปฏิบัติงานเสมือนจริง เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนที่ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด” นายบูรพา กล่าวอนึ่ง สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาและเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ทางด้านการเงินการลงทุน เพื่อเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านดังกล่าว รวมทั้งให้บริการกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ชีวิต และสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ KH Academy เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน KH Academy ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ io