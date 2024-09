หุ้นปิดเช้าพุ่ง 28.71 จุด สวนตลาดต่างประเทศ ตอบรับการเมืองชัดเจน-เก็งกำไรก่อนขายกองทุนวายุภักษ์ จ่อทะลุ 1,400 จุด

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าพุ่งขึ้นสวนตลาดต่างประเทศ โดยแข็งแกร่งกว่าตลาดภูมิภาคเอเชีย หลักๆ มาจากปัจจัยในประเทศ ตอบรับข่าวแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ทำให้นโยบายที่จะทำก่อนหน้านี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องของกองทุนวายุภักษ์ ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดกว่า 1 แสนล้านบาท ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรกันก่อนขณะที่ตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ยังดูไม่ค่อยดีนัก จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด ขณะเดียวกัน พบว่ากลุ่มหุ้นที่ Outperform ตลาดสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นหุ้น Value stock ได้แก่ Utilities, Consumer Staples, Real Estate จาก Sector Rotation ส่งผลดีต่อหุ้นไทยที่ส่วนใหญ่เป็น Value stockอย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในวันนี้ ลุ้นเงินทุนต่างชาติไหลเข้าจากการเมืองในประเทศชัดเจน และการปรับน้ำหนักการลงทุนจากหุ้น Growth stock มา Value stockด้านภาวะตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายครึ่งวันเช้าที่ระดับ 1,394.20 จุด เพิ่มขึ้น 28.71 จุด หรือเปลี่ยนแปลง +2.10% มูลค่าซื้อขายราว 39,686 ล้านบาทแนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวก ให้แนวต้าน 1,400 จุด และแนวรับ 1,385 จุด คืนนี้ติดตามสหรัฐฯ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน ส.ค.จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ส.ค.จาก S&P Global และดัชนีภาคบริการเดือน ส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM)