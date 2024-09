SUPER ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังผลงานผงาด

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ประเมินครึ่งปีหลังผลงานเติบโตต่อเนื่อง รับผลบวกช่วง High seasons ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูง ทั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ฟากซีอีโอสั่งลุยขยายการลงทุนพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ระบุ Q3/67 รับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน บริษัท ทานตะวัน โซล่าร์ จำกัด รวมถึงเร่งปิดดีลพันธมิตรร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า หวังเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน และสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจครึ่งหลังปี 2567 เชื่อว่ายังเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วง High seasons ของการผลิตไฟฟ้า ทั้งปริมาณกระแสลม และแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น อีกทั้งจะมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ทานตะวัน โซล่าร์ จำกัด (SUNFLOWER) ให้กับพันธมิตร บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) (LEVANTA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 กองทุนพลังงานในประเทศอังกฤษ เข้ามาในไตรมาส 3 นี้นอกจากนี้ ยังมีโครงการวินด์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าทยอยรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาส 4/2567ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมความพร้อมขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มอีก 300-500 เมกะวัตต์ ตามแผนการรับซื้อไฟของ กกพ. ที่คาดว่าจะเปิดรับซื้อไฟภายในปี 2567 และโครงการการขยายงานสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) โครงการ SPP HYBRID เป็นต้นปัจจุบัน บริษัทยังคงขยายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในโครงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะในประเทศ รวมทั้งการขายไฟฟ้า Private PPA กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าปี 2567 รายได้เติบโตต่อเนื่อง และมีกำลังการผลิตในปีนี้รวม 1,656.11 เมกะวัตต์ และ PPAในมือรวม 2,353.79 เมกะวัตต์ COD แล้ว 1,626.11 เมกะวัตต์“ที่ผ่านมา บริษัทได้เดินตามแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การขยายการลงทุนพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ การจับมือพันธมิตร ทั้ง AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (ACEV) กองทุนพลังงานในประเทศอังกฤษ บริษัทในเครือของกองทุน Actis Energy Fund 5 บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) (LEVANTA), SUS Thailand Holding Limited (SUS) ภายใต้กลุ่ม Shanghai SUS Environment Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นข้อดี ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน นำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ในอนาคต และสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคตร่วมกัน” นายจอมทรัพย์ กล่าว