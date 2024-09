ไบแนนซ์ ประกาศเพิ่ม Toncoin ทวนกระแส Telegram ที่กำลังสั่นคลอนข้อกฏหมาย

Binance ผู้บุกเบิกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ได้ออกประกาศสำคัญเกี่ยวกับ Toncoin (TON) ในวันนี้ โดยการแลกเปลี่ยนดังกล่าว เปิดเผยว่าจะเพิ่ม TON ลงในผลิตภัณฑ์ที่ล็อคการรับรายได้อย่างง่าย ซึ่งการประกาศนี้อยู่บนความไม่แน่นอน ของ Telegram ที่กำลังจะเผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมายทั่วโลก แต่กลับได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลตามประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้ ( 3 กันยายน) Binance Simple Earn จะเพิ่ม Toncoin ลงในผลิตภัณฑ์ที่ถูกล็อก นอกจากนี้ CEX ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "สมัครสมาชิก TON ให้ครบในผลิตภัณฑ์ที่ถูกล็อกของ Simple Earn ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน เพื่อรับรางวัล APR สูงถึง 5.9%*" ซึ่งช่วยตอกย้ำความน่าดึงดูดใจของผู้ใช้โดย CEX เสริมว่าเพื่อให้มีสิทธิ์รับประกัน การสมัครสมาชิกจะต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กันยายน ตามเวลา 10 UTC ถึงวันที่ 23 กันยายน ณ เวลา 09:59 UTC นอกจากนี้ รูปแบบการสมัครสมาชิกที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยน crypto จะใช้หลัก first come, first serve นอกจากนี้ จำนวนเงินสมัครสมาชิกขั้นต่ำ ขีดจำกัดการสมัครสมาชิกสูงสุด และข้อกำหนดระยะเวลาจะมีผลต่อ APR ที่ผู้ใช้จะได้รับ การแจกรางวัลจะจัดขึ้นทุกวันในเวลาต่อมา Binance ได้เปิดตัวรายการผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของประกาศที่กล่าวถึงข้างต้น การล็อก TON เป็นระยะเวลา 30 วันจะเสนอ APR มาตรฐานที่ 1.20% ในขณะที่ 2.59% ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ขีดจำกัดการสมัครขั้นต่ำที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนคือ 0.1 TON ในขณะที่ขีดจำกัดสูงสุดกำหนดไว้ที่ 50,000 โทเค็นพร้อมกันนี้ การล็อกไว้เป็นเวลา 60 วันจะมอบอัตรา APR มาตรฐานให้กับผู้ใช้ที่ 1.90% ในขณะที่ 3.9% ในช่วงเวลาโปรโมชัน การสมัครสมาชิกขั้นต่ำสำหรับด้านนี้คือ 0.1 โทเค็น ในขณะที่สูงสุดคือ 20,000 โทเค็น สุดท้าย การล็อกไว้เป็นเวลา 90 วันจะมอบอัตรา APR มาตรฐานให้กับผู้ใช้ที่ 3.90% ในขณะที่ 5.9% ในช่วงเวลาโปรโมชัน ขีดจำกัดการสมัครสมาชิกขั้นต่ำคือ 0.1 โทเค็น ในขณะที่สูงสุดคือ 200 โทเค็นโดยรวมแล้วการประกาศของไบแนนซ์ในครั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากต่อสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของบล็อคเชน The Open Network ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Telegram Open Network นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าขณะนี้โทเค็นดังกล่าวกำลังเผชิญกับความผันผวนเนื่องจากอารมณ์ของตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Telegram และข้อโต้แย้งทางกฎหมายของซีอีโอที่น่าสังเกตคือ หลังจากการตรวจสอบทางกฎหมายในฝรั่งเศส แอปส่งข้อความของ พาเวล ดูรอฟ ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายทั่วโลก โดย CoinGape Media รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเกาหลีใต้ได้สอบสวน Telegram เพื่อตรวจสอบว่า Telegram ช่วยเผยแพร่เนื้อหาที่อนาจารทางเพศหรือไม่ราคา Toncoin วันนี้ที่น่าสนใจคือ ราคาคริปโตโดยรวมในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยราคา TON พุ่งขึ้น 1% มาอยู่ที่ 5.24 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของนักลงทุนยังคงมีอยู่เนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับนายพาเวล ดูรอฟ CEO และผู้ก่อตั้ง Telegramขณะที่ กราฟรายสัปดาห์ของ Toncoin แสดงให้เห็นว่ามูลค่าลดลงเกือบ 2% ในขณะที่กราฟรายเดือนแสดงให้เห็นว่ามูลค่าลดลง 14% โดยราคาต่ำสุดและสูงสุดในแต่ละวันอยู่ที่ 5.10 ดอลลาร์และ 5.27 ดอลลาร์ตามลำดับในขณะเดียวกัน ข้อมูลของ Coinglass เผยให้เห็นว่า OI ของฟิวเจอร์สของเหรียญเพิ่มขึ้น 1.83% เป็น 285 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมาพร้อมกับปริมาณอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น 4.62% เป็น 307.87 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลสถิติตลาดจะมองในแง่ดี แต่เหรียญนี้ก็ยังคงมีความคลุมเครือท่ามกลางการตีความทางกฎหมายของ Telegram ซึ่งทำให้นักลงทุนในตลาด Crypto ยังคงจับตาดูการเปลี่ยนแปลงราคาต่อไป เนื่องจากการประกาศของ ไบแนนซ์นำเสนอข้อเสนอสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและความน่าดึงดูดใจให้กับโทเค็น