XSPRING จับมือ ก.ล.ต. - ตลท. – สมาคมคนหูหนวกฯ สร้างความเท่าเทียมทางการเงิน

เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จับมือ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมคนหูหนวกฯ เปิดโครงการ “Because Sharing is Caring – The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องต้องรู้” สร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้กับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผ่านการจัดสัมมนา และวิดีทัศน์บนสื่อออนไลน์

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG) เปิดเผยว่า XSpring เน้นการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับหลักความยั่งยืน โดยคำนึงถึง หลักการตอบแทนคืนให้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรและสังคมเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวแล้ว ในด้านสังคม XSpring ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจด้านการเงินไปสู่สังคมในวงกว้างเพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลด้านการเงินการลงทุน และการป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงด้านการเงินทุกรูปแบบโดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “Because Sharing is Caring – The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องต้องรู้” ซึ่งเป็นโครงการที่จะมาสร้างความเท่าเทียมทางด้านความรู้การเงินการลงทุน และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน ให้กับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผ่านการจัดงานสัมมนา และการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล การลงทุน และการป้องกันตนเองจากการหลอกลงทุน XSpring ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยุคใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อความรู้ เพื่อจะช่วยให้กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นเกราะป้องกันภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ สามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน และถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนใกล้ชิดได้ โดยการจัดทำโครงการส่งต่อความรู้ทางการเงินของ XSpring นั้นได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ได้จัดทำโครงการ “PLAY TO WIN” ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “PLAY TO WIN - สังเวียนชีวิตที่แพ้ไม่ได้” ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มนักกีฬามวย และบุคลากรในวงการ ให้ก้าวข้ามความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ให้นักกีฬาสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ซึ่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและสนับสนุนภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG มาโดยตลอด โดยกำหนดเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ผ่านการให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะและสร้างความตระหนักให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่สังคมอีกด้วย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณ XSpring ที่ได้ริเริ่มโครงการเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีส่วนช่วยให้ ก.ล.ต. มีโอกาสร่วมทำความดี ด้วยการสนับสนุนวิดีทัศน์ชุดความรู้ทางการเงิน การลงทุน นำไปแปลโดยล่ามภาษามือ เพื่อเผยแพร่ต่อไป ซึ่งจะช่วยสื่อสารให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงินได้ง่ายขึ้น นอกจากจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากผู้ไม่หวังดี ยังช่วยให้สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อความยั่งยืนทางการเงินต่อไปนายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม และหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญขององค์กรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ฐานราก การส่งเสริมและสนับสนุนภาคสังคมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาอย่างยาวนาน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มุ่งลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางของตลาดทุนแล้ว ยังสนับสนุนความรู้ด้านการเงินและการลงทุน (Financial Literacy) สำหรับคนไทย โดยจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ในความร่วมมือครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ความรู้ทางการเงิน และรู้ทันภัยการเงิน เพื่อให้ XSpring นำไปจัดทำจอล่ามภาษามือ ประกอบคำบรรยายเพื่อส่งมอบให้สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยในการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศ ให้ได้ศึกษาหาความรู้ในการบริหารการเงินของตนและระวังภัยทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องการเงินและการลงทุนนั้นถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการ อย่างไรก็ดีการแสวงหาความรู้ด้านการลงทุนของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นมีข้อจำกัดอย่างมาก เนื่องจากสื่อด้านการลงทุนที่เอื้อให้เข้าถึงยังมีจำนวนไม่มากนัก นอกจากนี้แล้วกลุ่มผู้พิการยังเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพในการหลอกลงทุน โดยล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2567 มีการแจ้งความอาชญากรรมไซเบอร์ผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด 575,507 เรื่อง มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 65,715 ล้านบาท เฉลี่ยความเสียหายวันละกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งมีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงลงทุน เนื่องจากการขาดองค์ความรู้ และการขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนที่ถูกต้องการริเริ่มโครงการ “Because Sharing is Caring – The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องต้องรู้” ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความหวังให้กับการเข้าถึงความรู้เพื่อนำไปสู่การลงทุนอย่างเท่าเทียมให้กับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเชื่อว่าจะช่วยลดมูลค่าความเสียหายในการหลอกลงทุนให้กับสังคมได้ในระยะยาว