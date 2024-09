LH Bank เพิ่มพันธมิตรถอนเงินผ่าน ATM ทั่วไทยรวม 32,000 ตู้

แจ้งว่า ธนาคารได้ยกระดับการให้บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ต่างธนาคารแก่ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน LHB You ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดให้บริการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และในครั้งนี้ธนาคารได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกสิกรไทย (KBank) รวมจำนวนตู้ ATM ที่ลูกค้า LHB You สามารถใช้บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรที่ได้กว่า 32,000 ตู้ทั่วประเทศ พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2567 สำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน LHB You สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารได้ฟรี 3 ครั้งต่อเดือน ไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปมีค่าธรรมเนียม 15 บาททั้งนี้ บริการกดเงินไม่ใช้บัตรด้วยแอปพลิเคชัน LHB You ที่ตู้ ATM และ CDM ผ่าน 4 ธนาคารใหญ่ สามารถทำได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน LHB You เลือกเมนู “กดเงินไม่ใช้บัตร” เลือกช่องทางการรับเงิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการ จากนั้นยืนยันหมายเลขโทรศัพท์และรับรหัสกดเงินเพื่อนำไปใช้ถอนเงินสด โดยลูกค้าสามารถถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง