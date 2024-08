ลุ้นแบงก์จ่ายปันผลระหว่างกาล ก.ย.นี้ - TTB-TCAP - SCB-TISCO จ่อจ่ายมากสุด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า โดยปกติช่วงเดือน ก.ย. ของทุกปี กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 1H โดยคาดว่า 1H24E จะมี TTB ที่มี Dividend yield สูงสุด ขณะที่เงินปันผลงวด 2H จะมีการจ่ายช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี โดยคาดว่า 2H24E จะมี SCB มี Dividend yield สูงสุด อย่างไรก็ดีจะมีเพียง KTB ที่จ่ายเป็นแบบรายปีไม่มีระหว่างกาลทั้งนี้มีมุมมองเป็นบวกต่อการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคาร เพราะก่อนประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะปรับตัว outperform กว่า SETประเมินว่าช่วง 1H24E (ประกาศจ่ายเงินปันผลช่วงเดือน ก.ย. 24) ธนาคารที่จะ มี Dividend yield สูงสุดคือ TTB ที่ระดับ 2.8% รองลงมาเป็น TCAP ที่ระดับ 2.4% และ SCB ที่ระดับ 2.35% (Fig 1)ส่วนช่วง 2H24E (ประกาศจ่ายเงินปันผลช่วงเดือน เม.ย. 25) ธนาคารที่จะมี Dividend yield สูงสุดคือ SCB ที่ระดับ 6.5% รองลงมาเป็น TISCO ที่ระดับ 6.2% และ KTB ที่ระดับ 5.4% (โดย KTB มีการจ่ายเงินปันผลเพียงปีละครั้ง)สำหรับ Dividend yield ปี 2024E ธนาคารที่มี Dividend yield สูงสุดคือ SCB ที่ 8.8% รองลงมา เป็น TISCO ที่ 8.3% และ TCAP ที่ 6.9%ยังคงน้ำหนักเป็น “เท่ากับตลาด” เลือก KTB, KBANK เป็น Top pick เรายังคงน้ำหนัก กลุ่มธนาคารเป็น “เท่ากับตลาด” เพราะการเติบโตของกำไรปี 2024E จะโตได้ชะลอตัวเหลือ +3% YoY จากปี 2023 ที่ +18% YoY แต่อย่างไรก็ดี ด้าน valuation ยังถูก เทรดที่ระดับเพียง 0.60x PBV (-1.25SD below 10-yr average PBV) โดยเลือก KTB, KBANK เป็น Top pickKTB ราคาเป้าหมายที่ 21.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.68x (-0.75SD below 10-yr average PBV) เพราะกำไรปี 2024E จะเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มที่ +15% YoY และมี valuation ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับต่ำเพียง PBV ที่ 0.62x (-1.00SD below 10-yr average PBV)นอกจากนี้เรามอง ว่า KTB จะเน้นการปล่อยสินเชื่อภาครัฐมากขึ้น เพราะเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำและรองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ และเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีการตั้งสำรองฯเพิ่ม และยังมี Coverage ratio ที่ยังอยู่ในระดับสูงถึง 181%KBANK ราคาเป้าหมายที่ 155.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.65x (-1.25SD below 10-yr average PBV) เพราะคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ประกอบกับมีการเติบโตของกำไรปี 2024E ที่โตได้ดีราว +6% YoY ประกอบกับแนวโน้มของ NPL และการตั้งสำรองฯที่เริ่มดีขึ้น ซึ่งเริ่มลดลงแล้วใน 2Q24 ขณะที่ KBANK ยังมี valuation ที่น่าสนใจ โดยปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.60x PBV (-1.50SD below 10-yr average PBV) ถูกกว่า SCB ที่ 0.76x PBV