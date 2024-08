ธ.ก.ส.เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงติดตั้งแอปดูดเงิน

เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าของธนาคารจำนวนมาก โดยช่วงเดือนมิถุนายน-15 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ได้มีการรายงานพบผู้เสียหายจากรูปแบบการหลอกลวงในลักษณะติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบในโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันดูดเงินมีจำนวน 76 ครั้ง ซึ่งการหลอกลวงของมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าว ส่วนใหญ่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า แจ้งว่าได้รับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน เมื่อลูกค้าหลงเชื่อ จะมีการส่งข้อความให้เพิ่มเพื่อนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line จากนั้น มิจฉาชีพให้ติดตั้งและตั้งรหัสผ่านในการเข้า โปรแกรม PEA Smart Plus ปลอม เหมือนรหัสในการเข้า BAAC Mobile เมื่อกรอกข้อมูลและกดยืนยันเรียบร้อยแล้ว หน้าจอโทรศัพท์จะขึ้นแสดงเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดระหว่างนั้นโทรศัพท์จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นพบว่ามีเงินออกจากบัญชีไปแล้ว​ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสังเกตได้ง่ายๆ เช่น มิจฉาชีพจะให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน Line ชื่อ PEA ซึ่งไม่ใช่ Line Official ของการไฟฟ้ามีการติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ปลอม ผ่าน Google play store ธ.ก.ส. จึงเตือนภัยลูกค้า และประชาชนอย่างหลงเชื่อมิจฉาชีพในลักษณะแอบอ้างดังกล่าวเด็ดขาด หากไม่แน่ใจโปรดติดต่อโดยตรงที่ธนาคาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2555-0555 ต่อ 111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง