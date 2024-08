ทิสโก้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ “เจ ชนาธิป” กระตุ้นคนไทยวางแผนการเงิน

เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ตอกย้ำผู้นำด้านการวางแผนแบบองค์รวม (Holistic Advisory) เปิดตัว “เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์” นักฟุตบอลทีมชาติไทย ในฐานะมืออาชีพด้านการกีฬาที่ประสบความสำเร็จ มุ่งหวังสร้างกระแสสังคมและกระตุ้นให้คนไทยทุกกลุ่มเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินครอบคลุมทั้งการลงทุนในกองทุนคุณภาพ การเลือกซื้อประกันที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าทั้งประกันสุขภาพทั่วไป และประกันโรคร้ายแรง โดยการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ ธนาคารทิสโก้จะทยอยออกโฆษณาที่ “เจ ชนาธิป” จะชวนคนไทยวางแผนการเงินให้เข้าเป้าผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารทิสโก้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567สำหรับบริการของธนาคารทิสโก้ที่คุณเจ ชนาธิป จะร่วมโปรโมต คือ TISCO My Goal โปรแกรมวางแผนการเงินที่ครอบคลุมทั้งกองทุน ประกันภัย เงินฝาก รวมถึงวางแผนมรดกให้แก่ทายาท รวมถึงแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth ตัวช่วยบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า และผลิตภัณฑ์ประกันภัย จะร่วมโปรโมตผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ TISCO My Wish Retirement (Par) ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ลูกค้าให้มีเงินใช้ในวัยเกษียณ และผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง TISCO CI Extra Care เป็นกี่โรคร้าย ก็หายห่วงเบิกต่อได้ไม่ต้องรอจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพันธมิตรประกันของธนาคารทิสโก้“ธนาคารทิสโก้คาดหวังว่า การที่ได้คุณเจมาร่วมโปรโมตในครั้งนี้จะช่วยสร้างกระแสให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินที่ครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น รับการก้าวสู่สังคมสูงวัยที่คนไทยมีโอกาสอายุยืนยาวนานมากกว่าในอดีต ภายใต้ธีม Megatrends Retirement Planning ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นให้คำแนะนำทางการเงินที่เสริมสร้างและปกป้องความมั่งคั่งให้ลูกค้า และคำแนะนำสุขภาพ รวมถึงด้านที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์การให้คำแนะนำลูกค้าแบบองค์รวม หรือ Holistic Advisory ครอบคลุมทั้ง Financial และ Non-Financial และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถมีความสุขกับ Lifestyle ที่เลือกไปตลอดทุกช่วงชีวิต” นายพิชา กล่าวนางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีที่คุณเจ ชนาธิป ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้คนไทยได้วางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รองรับสังคมสูงวัย ซึ่งปัจจุบันประกันบำนาญ TISCO My Wish Retirement (Par) สามารถตอบโจทย์ความคุ้มครองได้สูงสุดถึงอายุ 99 ปี ซึ่งมีความจำเป็นต้องเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอกับอายุที่ยืนยาวขึ้นส่วนประกันสุขภาพ “TISCO CI Extra Care” ที่ ‘คัดมาแล้วว่าคุ้ม’ ตอบโจทย์คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้ายแรง มอบความคุ้มครองทุกระยะ เคลมต่อได้สูงสุดถึง 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมถึงค่าชดเชยรายวัน สูงสุดวันละ 10,000 บาท กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ตลอดอายุกรมธรรม์