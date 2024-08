ตลท.จัด Thailand Focus 2024 28-30 ส.ค. ชูศักยภาพตลาดทุนไทยเติบโตภายใต้ความท้าทาย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 จัดงาน "Thailand Focus 2024 : Adapting to a Changing World" ตอกย้ำความพร้อมและศักยภาพบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และเศรษฐกิจไทย ภายใต้ความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ โดยปีนี้จะมี บจ. กว่า 113 บริษัทนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่าง 28-30 ส.ค.67 ที่โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกThailand Focus เป็นงาน flagship ประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในไทยให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "Adapting to a Changing World" นำเสนอความพร้อมและศักยภาพของภาคเอกชน ตลาดทุน และเศรษฐกิจไทย ที่แม้เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โลกที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว โดยงานในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันได้เห็นถึงการปรับตัวและก้าวไปข้างหน้าของภาครัฐ ภาคตลาดทุน รวมถึงภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย และการคว้าโอกาสจากบริบทใหม่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมดิจิทัล กระแสการย้ายฐานการลงทุน และความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม"งาน Thailand Focus 2024 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกล่าวถึงนโยบายขับคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจและตลาดทุนที่จะมาให้ข้อมูลถึงการปรับตัวของตลาดทุนไทย ทิศทางการเติบโตจากการขยายฐานการลงทุนของต่างชาติมายังไทยที่กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่และการปรับเปลี่ยนในโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ การปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนความท้าทายภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมของธุรกิจไทย นอกจากนี้ Thailand Focus 2024 ยังมีผู้บริหารระดับสูงจาก บจ. 113 แห่งจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมให้ข้อมูลศักยภาพธุรกิจและทิศทางการเติบโตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกอีกด้วย" นายภากร กล่าว"Thailand Focus 2024 : Adapting to a Changing World" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมด้วย Bank of America Securities และ บล.ทิสโก้ ร่วมด้วย Jefferies ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.67 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาวันแรก 28 ส.ค.67 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ SET Website, Facebook & Youtube : SET Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/thailandfocus