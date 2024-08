“แสนสิริ” เผยบิ๊กดีล Hyatt เข้าซื้อ “The Standard” มูลค่ากว่า 335 ล้านดอลลาร์ คาดปลายปีปิดจ๊อบ

หลังการบรรลุข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าว Hyatt จะชำระค่าตอบแทนเริ่มแรกจำนวน 150 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มเติมอีกสูงสุดไม่เกิน 185 ล้านดอลลาร์ รวมมูลค่ากว่า 335 ล้านดอลลาร์

กล่าวว่าทั้งนี้ ที่ผ่านมาแสนสิริได้รับการติดต่อจากเชนโรงแรมขนาดใหญ่ระดับโลกหลายแห่ง ซึ่ง แสนสิริวิเคราะห์ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดี ภายหลังจากมีการพิจารณาถึงจังหวะโอกาส ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะตลาด ตลอดจนนโยบายในการบริหารว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่แสนสิริกำหนดไว้ คือ การสร้างการเติบโตให้ Standard International ได้อย่างแข็งแกร่งและมีความมั่นคงในระยะยาว“ปัจจุบัน โอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาขยายตัวอีกครั้ง จากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ส่งผลให้แนวโน้มความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับ จึงถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม มีโมเมนตัมเชิงบวกต่อภาพรวมของธุรกิจ”สำหรับที่ประกอบไปด้วยสิทธิพิเศษและข้อเสนอมากมาย จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พร็อพเพอร์ตี้ของแสนสิริ เนื่องจากดีลซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ แสนสิริยังคงเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ ประกอบไปด้วย The Standard Hua Hin, The Standard Residences Hua Hin, The Peri Hotel Hua Hin, The Peri Hotel, Khao Yai และ The Manner โรงแรมระดับลักชัวรีที่กำลังจะเปิดตัวในย่านโซโหของเมืองนิวยอร์กในเดือน ก.ย.67 ที่สำคัญ แสนสิริยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจ Hospitality และมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆทั้งนี้ทั้งนี้สำหรับโรงแรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหาร โดย Hyattขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 67 แสนสิริมีผลงานยอดขายที่โดดเด่นจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของทางรัฐบาล ที่ทำให้ตลาดเริ่มกลับมามีสัญญาณบวก โดยสามารถสร้างยอดขายรวมได้ถึง 25,000 ล้านบาท คิดเป็น 48% ของเป้าทั้งปีที่ 52,000 ล้านบาท ทางด้านรายได้ ครึ่งปีแรกทำได้ร่วม 20,000 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าทั้งปีที่ 43,000 บาท โตขึ้น 8% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,700 ล้านบาท