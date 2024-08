กรุงไทยยกระดับบริการ Easy Pass เติมเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต-เดบิต

กล่าวว่า กทพ.ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อยกระดับการให้บริการเติมเงินแบบอัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (Easy Pass Auto Top Up) บน Application EXAT Portal พัฒนาระบบการเติมเงินบัตร Easy Pass ให้ตอบรับทุกความต้องการกับชีวิตยุคดิจิทัลในปัจจุบัน หมดกังวลเรื่องยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ลดปัญหาการแออัดของหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass เหลือน้อยกว่า 200 บาท ระบบจะหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ผู้ใช้บริการผูกไว้ เติมเงินเข้าในบัตร Easy Pass ตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้ขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน Application EXAT Portal มากกว่า 1,000,000 บัญชี โดยบริการนี้ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถผูกระบบกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและพันธมิตร ต่อยอดยุทธศาสตร์ X2G2X เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ครอบคลุม 5 ระบบนิเวศหลัก ทั้งกลุ่มภาครัฐ ระบบการชำระเงิน ระบบการศึกษา ระบบการขนส่งมวลชน ระบบสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยครั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกระดับการเดินทางผ่านบริการ Easy Pass เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โครงการรับชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Contactless (EMV Tap and Go) และ บริการเติมเงิน Easy Pass อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน EXAT Portal โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย เป็นต้น