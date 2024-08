WHA Group ครึ่งปีแรกกำไรกว่า 2.6 พันล้าน จ่อปรับเป้ายอดขายที่ดิน

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครึ่งปีแรกของปี 2567 ฟอร์มเด่น โชว์กำไรสุทธิ 2,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% (YoY) แบ่งเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 7,080 ล้านบาท และกำไรปกติ 2,549 ล้านบาท จากการเติบโตของ 4 กลุ่มธุรกิจ ด้าน Group CEO “จรีพร จารุกรสกุล” ส่งซิกเล็งปรับเป้ายอดขายที่ดินใหม่ สยายปีกรองรับนักลงทุนที่จ่อย้ายฐานการลงทุน





น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) WHA Group เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ว่า ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นผู้นำใน 4 กลุ่มธุรกิจ ทั้งโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน ตลอดจนดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและเวียดนามได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น 7,273 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (YoY) และหากพิจารณาถึงผลประกอบการปกติ บริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 7,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% และกำไรปกติ 2,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% (YoY) ขณะที่งวดไตรมาส 2/2567 มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น 3,343 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,289 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 3,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และกำไรปกติ 1,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของ 4 กลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งธุรกิจโลจิสติกส์ ครึ่งแรกของปี 2567 มีการลงนามสัญญาเช่าโครงการ Built-to-Suit และโรงงาน/คลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติมรวม 33,699 ตร.ม. และมีสัญญาเช่าระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง จำนวน 88,344 ตร.ม. ส่งผลให้มีพื้นที่คลังสินค้าภายใต้การถือครองและบริหารรวม 2,988,762 ตร.ม. โดยไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้ารวม 343 ล้านบาท และ 640 ล้านบาท ตามลำดับส่วนความคืบหน้าของโครงการ Green Logistics ที่บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท โมบิลิกส์ จำกัด แบรนด์ที่ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการรถขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ บริการติดตั้งระบบชาร์จ สถานีชาร์จ พร้อมด้วย Mobilix Platform แพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้า โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 มีลูกค้าภาคธุรกิจเซ็นสัญญาเช่าซื้อยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 280 คันขณะที่ความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้า/โรงงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าหลายราย โดยในไตรมาส 2/2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคัดเลือก (award) จากกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ และบริษัทผู้ผลิต/จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน ที่มีความต้องการเช่าคลังสินค้าพื้นที่รวมกว่า 63,000 ตร.ม. ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่กับลูกค้าได้เร็วๆ นี้ด้านโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม. 23 โปรเจกต์ที่ 3 หลังจากที่ได้เปิดตัวไปได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า นอกจากนี้ โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม. 23 (ขาเข้า) ซึ่งมีบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แสดงความสนใจเช่าพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 24,000 ตร.ม. ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญาเช่าส่วนแผนการขายทรัพย์สิน และ/หรือสิทธิการเช่าทรัพย์สินในปี 2567 ล่าสุดผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ WHAIR อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 มูลค่าไม่เกิน 1,065 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นพื้นที่เช่ารวมประมาณ 40,172 ตร.ม. คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/2567 นี้ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ครึ่งปีแรก 2567 บริษัทมียอดขายที่ดินรวม 1,042 ไร่ (ไทย 979 ไร่/เวียดนาม 63 ไร่) และมียอดเซ็น MOU รวม 756 ไร่ (ไทย 714 ไร่/เวียดนาม 43 ไร่) โดยไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทสามารถรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 1,460 ล้านบาท และ 3,587 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ยอดการโอนที่ดินครึ่งปีแรกที่เติบโตมากกว่า 65% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการย้ายฐานการลงทุน และการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 บริษัทมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ให้กับลูกค้ากว่า 879 ไร่ (ไทย 871 ไร่/เวียดนาม 8 ไร่)ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามทั้งหมด 77,600 ไร่ โดยเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในประเทศไทย จำนวน 12 แห่ง และยังมีโครงการขยาย พัฒนานิคมฯ ใหม่ 7 โครงการ บนพื้นที่รวมกว่า 9,430 ไร่ ส่งผลให้บริษัทจะมีพื้นที่นิคมฯ รวมกว่า 52,650 ไร่ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 (3,400 ไร่) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในไตรมาส 1/2568 และมีพื้นที่พร้อมขายภายในไตรมาส 2/2568สำหรับประเทศเวียดนาม มีการเปิดดำเนินการเขตอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งมีพื้นที่ในการพัฒนารวม 22,815 ไร่ (3,650 เฮกตาร์) ประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1-เหงะอาน ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 2-เหงะอาน เฟส 1A/1B และเฟส 2 พื้นที่รวม 1,600 ไร่ (250 เฮกตาร์) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติใบอนุญาตสำหรับโครงการสำหรับเฟส 1A/1B พื้นที่ 1,200 ไร่ (189 เฮกตาร์) ภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนขยายเขตอุตสาหกรรมใหม่อีก 3 โครงการในจังหวัด Thanh Hoa และ Quang Nam เป็นพื้นที่รวมกว่า 9,690 ไร่ (1,550 เฮกตาร์)สำหรับภาพรวมธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มการเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยเฉพาะธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้รับอานิสงส์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทำให้เกิดกระแสการย้ายฐานการลงทุนและการผลิตมายังไทยมากขึ้น ประกอบกับราคาขายที่ดินเฉลี่ยที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยภายในสิ้นปี 2567 นี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินได้มากกว่าเป้าหมายการขายที่ดินที่ได้ประกาศไว้เมื่อต้นปี 2567 ที่จำนวน 2,275 ไร่ และอยู่ระหว่างการเตรียมแผนการปรับเป้าหมายการขายที่ดินของปีนี้ใหม่ในเร็วๆนี้ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) บริษัทสามารถรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจสาธารณูปโภครวมในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 เท่ากับ 761 ล้านบาท และ 1,531 ล้านบาท โดยมีปริมาณยอดขายและบริหารน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมสำหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 รวมเท่ากับ 43.1 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 83.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำภายในประเทศในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 จำนวน 34.0 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 66.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากการเติบโตขึ้นของปริมาณยอดจำหน่ายน้ำทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม จากความต้องการใช้น้ำของลูกค้าใหม่ๆ ที่ทยอยเปิดดำเนินการณ์เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 3/2566 และในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามสัญญาขายน้ำประปาเอกชนกับการประปาส่วนภูมิภาค ปริมาณ 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยให้บริการในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี และคาดว่าจะเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3/2567 นี้นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงกับบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ปริมาณ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อใช้ภายในโรงงาน GC ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 3/2567 เช่นกันส่วนปริมาณยอดขายและบริหารน้ำในประเทศเวียดนามในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มียอดจำหน่ายน้ำรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 9.1 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 17.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากยอดขายและการบริหารน้ำของโครงการ Duong River ที่เติบโตต่อเนื่องจากการขยายพื้นที่การให้บริการและปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 จำนวน 39.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 12.3 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าธุรกิจไฟฟ้า บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากการดำเนินงานจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าไม่นับรวมกำไร ขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2567 เท่ากับ 302 ล้านบาท และ 654 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้ารวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้การบันทึกต้นทุนถ่านหินที่สูงในไตรมาสที่ผ่านมา และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงของลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้า Gulf TS2 และ TS3สำหรับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไตรมาส 2/2567 บริษัทได้ลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม 12 สัญญา โดยแบ่งเป็นโครงการ Private PPA 11 สัญญา กำลังการผลิตประมาณ 13 เมกะวัตต์ และโครงการ EPC Service 1 สัญญา กำลังการผลิตรวม 1 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2567 บริษัทมีจำนวนเซ็นสัญญาโครงการ Private PPA สะสม 256 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 932 เมกะวัตต์ ซึ่งแบ่งเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วจำนวน 682 เมกะวัตต์ และที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 250 เมกะวัตต์ส่วนโครงการที่บริษัทได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ได้สิทธิเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff เฟส 1 จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 125.4 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน ได้มีการลงนามในสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ จำนวน 85 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการ จำนวน 40 เมกะวัตต์ ได้ภายในไตรมาส 3/2567 โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในช่วงปี 2572-2573ธุรกิจดิจิทัล บริษัทเดินหน้ายกระดับองค์กรในทุกมิติเพื่อก้าวสู่การเป็น Technology Company ในปี 2567 นี้ ภายใต้ภารกิจ Mission To The Sun (MTTS) โดยมุ่งทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัล การสร้างผลิตภัณฑ์ และมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ พร้อมเสริมศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยโครงการที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการ Green Logistics ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา Mobilix Platform ที่รวมบริการต่างๆ ตั้งแต่การบริหารยานพาหนะ (Fleet Management) การวางแผนเส้นทาง (Route Optimization) ไปจนถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า และเมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ร่วมมือกับ Voltality แพลตฟอร์มอีโรมมิ่งชั้นนำที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการจุดชาร์จกับผู้ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ Datakrew ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบตเตอรี่ EV แบบ Real Time ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของบริษัท พร้อมทั้งยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการ AI Transformation ที่นำเทคโนโลยี AI มาเสริมศักยภาพทางธุรกิจในทุกด้าน ล่าสุด ได้มีการพัฒนา Generative AI ให้มีการประมวลผลด้วย AI model ตัวล่าสุด GPT-4o ซึ่งสามารถประมวลผลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย