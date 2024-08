KH Academy จับมือ APM เปิดคอร์ส Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 2

นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า KH Academy ยังคงเดินหน้าพัฒนาและสร้างเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการลงทุน ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญที่ต้องการยกระดับการศึกษาและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการสานต่อหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ฝึกฝนทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินโดยตรงคือ ทีมวิทยากรของบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศไทย ก่อนที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต หลังจากที่ประสบความสำเร็จ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน จากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ“หลักสูตร Prep for Financial Advisor เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เปิดรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจในเรื่องการเงินการลงทุน เข้ามาเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำตลอดช่วงฝึกอบรมในระยะเวลา 1 เดือน สำหรับ รุ่นที่ 2 นี้จะเน้นส่งเสริมและผลักดันคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ FA ในอนาคต โดยจะมีกิจกรรม Workshop ให้ฝึกฝนทักษะการลงมือปฏิบัติงานเสมือนจริง จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะช่วยจุดประกายและเป็นแรงผลักดันให้น้องๆ ค้นพบเส้นทางการประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคต”นอกจากนี้ KH Academy เตรียมเปิดหลักสูตร Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2567 นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน KH Academy ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android รับสมัครจำนวนจำกัด