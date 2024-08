NRF กวาดรายได้งวดนี้กว่า 955 ล้านบาท

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ เผยรายได้ของไตรมาส 2/67 ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของ Ethnic Food ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจค้าปลีกสินค้า และธุรกิจสินค้าเอเชียแบบ Omni-Channel ในสหราชอาณาจักร

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF เผยว่าปีนี้บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 2/67 ยังคงออกมาดี สามารถสร้างรายได้จากการขาย 955.6 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจหลักของบริษัท อาหารชาติพันธุ์และอาหาร Specialty กลุ่มธุรกิจ E-Commerce อาหารสัตว์เลี้ยง ร้านค้าปลีกและค้าส่งอาหารเอเชียต่อผู้บริโภคโดยตรงผ่านหลายช่องทาง (Omni-Channel Asian Grocery) และผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ตามลำดับในไตรมาส 2/67 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 25.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 176% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/66 ซึ่งโดยปกติแล้วกำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 49 ล้านบาท ทั้งนี้การลดลงของกำไรในไตรมาสนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ IPO ของ Bamboo Mart Limited ในตลาด NASDAQ ช่วงปลายปี และสาเหตุจากการขนส่งตู้สินค้าที่ส่งผลให้การรับรู้รายได้ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองว่าผลประกอบการโดยรวมยังน่าพอใจ และเชื่อมั่นว่าการรับรู้รายได้ที่ล่าช้าจะถูกบันทึกในไตรมาสหน้าแม้ว่าผลประกอบการในไตรมาสนี้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง และเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในระยะยาวของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการบริหารงานด้วยกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยการเพิ่มรถบรรทุกขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงลอนดอน เพื่อรองรับการขยายตัวของร้านค้าของบริษัท และช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเข้าซื้อกิจการแบรนด์ Way-on ซอสปรุงรสชื่อดังจากจีน โดยคาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงปลายปีนี้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก “ThaiFex Anuga Asia 2024” โดยนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ ไปร่วมจัดแสดง พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างซอสหอมเจียวพริกกรอบ ภายใต้แบรนด์ “พ่อขวัญ” ครั้งแรก และเปิดตัวมาสคอต “น้องเหวย” ที่เป็นตัวแทนของ NRF ด้วยพร้อมทั้งได้รับรางวัลระดับโลกจากเวที Global Brand Awards 2024 สาขา Most Innovative Sustainable Food Producer ที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ NRF ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารที่ยั่งยืนขณะเดียวกัน ยังมีกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานเพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่นการเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอาหารหลักของบริษัท เน้นการเติบโตจากภายใน และการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น เช่น เพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานซอสใหม่ของบริษัท เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้น ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นด้วยSecure Our Future บริษัทยังคงเดินหน้าทดลองโครงการนำร่องในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่การเป็นบริษัทอาหารที่มุ่งสู่ Net Zero Unlock Value เพิ่มเงินสด สินทรัพย์สุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีการขยายธุรกิจบางส่วนด้วยกำไร ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึง การ IPO ของ Bamboo Mart ธุรกิจ Direct-to-consumer ที่จะสร้างเงินสดจำนวนมากให้บริษัทฯฝ เสริมศักยภาพและยกระดับการดำเนินงานในส่วนปลายน้ำ ด้วยการสรรหาบุคลากรแนวหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม และเพิ่มมูลค่าให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทสำหรับทิศทางต่อจากนี้ มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีกลยุทธ์การบริหารงาน และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าพาบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต