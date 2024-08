ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 3 รองผู้จัดการใหญ่

แจ้ง คณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้ง นางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน Branding and Marketing Communications นางณาตยา สุขุม เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม Wealth Management and Bancassurance Division และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม Wealth Management and Bancassurance Division และทำหน้าที่ Private Banking Group Head ดูแลงาน Private Banking Group มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Master of Science (General Management), Stevens Institute of Technology, New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการตลาด จาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงาน Branding and Marketing Communicationsนางณาตยา สุขุม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท Master of Business in Banking and Finance จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและแวดวงธุรกิจประกัน จากธนาคารซิตี้แบงก์ Credit Lyonnais Securities (Asia) Ltd. Dresdner Kleinwort Benson Securities (Asia) Ltd. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารทิสโก้ GE Money Retail Bank บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม Wealth Management and Bancassurance Divisionนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม Wealth Management and Bancassurance Division และทำหน้าที่ Private Banking Group Head ดูแลงาน Private Banking Group